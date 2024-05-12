Появились кадры обрушения крыши жилого дома в Белгороде на спасателей

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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, мчс, дым, частный сектор, пожарный в каске, последствия пожара
Спасатели проводили работы на месте ЧП (архивное фото) Фото:
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В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

В Белгороде крыша разрушенного в результате атаки украинских военных дома упала на спасателей. Соответсвующее кадры предоставил telegram-канал Baza.

«Крыша разрушенного дома в Белгороде упала на спасателей», — заявили в telegram-канале. Там же отметили, что спасатели в момент обрушения крыши проводили работы на месте ЧП.

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В Белгороде крыша разрушенного в результате атаки украинских военных дома упала на спасателей. Соответсвующее кадры предоставил telegram-канал Baza. «Крыша разрушенного дома в Белгороде упала на спасателей», — заявили в telegram-канале. Там же отметили, что спасатели в момент обрушения крыши проводили работы на месте ЧП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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