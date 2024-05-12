Появились кадры обрушения крыши жилого дома в Белгороде на спасателей

12 мая 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

Спасатели проводили работы на месте ЧП (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома В Белгороде крыша разрушенного в результате атаки украинских военных дома упала на спасателей. Соответсвующее кадры предоставил telegram-канал Baza. «Крыша разрушенного дома в Белгороде упала на спасателей», — заявили в telegram-канале. Там же отметили, что спасатели в момент обрушения крыши проводили работы на месте ЧП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгороде крыша разрушенного в результате атаки украинских военных дома упала на спасателей. Соответсвующее кадры предоставил telegram-канал Baza. «Крыша разрушенного дома в Белгороде упала на спасателей», — заявили в telegram-канале. Там же отметили, что спасатели в момент обрушения крыши проводили работы на месте ЧП.