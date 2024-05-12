Появились кадры обрушения крыши жилого дома в Белгороде на спасателей

Спасатели проводили работы на месте ЧП (архивное фото)
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
В Белгороде крыша разрушенного в результате атаки украинских военных дома упала на спасателей. Соответсвующее кадры предоставил telegram-канал Baza.
«Крыша разрушенного дома в Белгороде упала на спасателей», — заявили в telegram-канале. Там же отметили, что спасатели в момент обрушения крыши проводили работы на месте ЧП.
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