После прилета ракеты по жилому дому в Белгороде подъезд рухнул за одно мгновение, в многоэтажке повылетали окна. Очевидица происшествия, проживающая в этом доме, рассказала о моменте обрушения.
«[В одну секунду все рухнуло], все повылетало, ничего не успели [взять из личных вещей]. Лестница уцелела», — рассказала женщина в интервью корреспонденту РИА Новости.
В момент прилета ракеты по дому женщина находилась в коридоре. Она добавила, что ее муж находился в спальне. «Не успел. Рассекло там и голову, и лицо. Забрала скорая», — сказала очевидица.
По последним данным, пострадали под завалами могут находиться порядка 10 человек. При происшествии погиб один человек, пострадали 17, сообщает Минздрав РФ.
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