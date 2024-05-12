Жительница обрушившегося дома в Белгороде дала комментарий о ЧП. Видео

Жительница атакованной ВСУ многоэтажки в Белгороде: подъезд рухнул за мгновение
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Спасатели помогли раненому мужу, рассказала жительница дома (архивное фото) Фото:

После прилета ракеты по жилому дому в Белгороде подъезд рухнул за одно мгновение, в многоэтажке повылетали окна. Очевидица происшествия, проживающая в этом доме, рассказала о моменте обрушения.

«[В одну секунду все рухнуло], все повылетало, ничего не успели [взять из личных вещей]. Лестница уцелела», — рассказала женщина в интервью корреспонденту РИА Новости.

В момент прилета ракеты по дому женщина находилась в коридоре. Она добавила, что ее муж находился в спальне. «Не успел. Рассекло там и голову, и лицо. Забрала скорая», — сказала очевидица.

По последним данным, пострадали под завалами могут находиться порядка 10 человек. При происшествии погиб один человек, пострадали 17, сообщает Минздрав РФ.

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После прилета ракеты по жилому дому в Белгороде подъезд рухнул за одно мгновение, в многоэтажке повылетали окна. Очевидица происшествия, проживающая в этом доме, рассказала о моменте обрушения. «[В одну секунду все рухнуло], все повылетало, ничего не успели [взять из личных вещей]. Лестница уцелела», — рассказала женщина в интервью корреспонденту РИА Новости. В момент прилета ракеты по дому женщина находилась в коридоре. Она добавила, что ее муж находился в спальне. «Не успел. Рассекло там и голову, и лицо. Забрала скорая», — сказала очевидица. По последним данным, пострадали под завалами могут находиться порядка 10 человек. При происшествии погиб один человек, пострадали 17, сообщает Минздрав РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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