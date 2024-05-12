Жительница обрушившегося дома в Белгороде дала комментарий о ЧП. Видео

Жительница атакованной ВСУ многоэтажки в Белгороде: подъезд рухнул за мгновение

12 мая 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

Спасатели помогли раненому мужу, рассказала жительница дома (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU После прилета ракеты по жилому дому в Белгороде подъезд рухнул за одно мгновение, в многоэтажке повылетали окна. Очевидица происшествия, проживающая в этом доме, рассказала о моменте обрушения. «[В одну секунду все рухнуло], все повылетало, ничего не успели [взять из личных вещей]. Лестница уцелела», — рассказала женщина в интервью корреспонденту РИА Новости. В момент прилета ракеты по дому женщина находилась в коридоре. Она добавила, что ее муж находился в спальне. «Не успел. Рассекло там и голову, и лицо. Забрала скорая», — сказала очевидица. По последним данным, пострадали под завалами могут находиться порядка 10 человек. При происшествии погиб один человек, пострадали 17, сообщает Минздрав РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После прилета ракеты по жилому дому в Белгороде подъезд рухнул за одно мгновение, в многоэтажке повылетали окна. Очевидица происшествия, проживающая в этом доме, рассказала о моменте обрушения. «[В одну секунду все рухнуло], все повылетало, ничего не успели [взять из личных вещей]. Лестница уцелела», — рассказала женщина в интервью корреспонденту РИА Новости. В момент прилета ракеты по дому женщина находилась в коридоре. Она добавила, что ее муж находился в спальне. «Не успел. Рассекло там и голову, и лицо. Забрала скорая», — сказала очевидица. По последним данным, пострадали под завалами могут находиться порядка 10 человек. При происшествии погиб один человек, пострадали 17, сообщает Минздрав РФ.