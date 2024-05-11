Жителей Нижневартовска попросили эвакуироваться из-за угрозы паводка

Власти Нижневартовска: жителям СОТ нужно эвакуироваться из-за угрозы паводка

12 мая 2024 в 15:23 Размер текста - 17 +

Югорчан попросили переехать на время к родственникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) жителей садово-огороднических товариществ попросили эвакуироваться из-за угрозы паводка. Об этом говорится в документе, которое направило председателям товариществ управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города. «Прошу вас довести информацию всем членам товариществ о необходимости планирования переезда и размещения на случай подтопления. Особенно семьям с несовершеннолетними детьми, многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам, а также о возможности размещения в пункте временного размещения», — говорится в документе, которое опубликовал telegram-канал «N1 • Первый Нижневартовский». ГО и ЧС администрации Нижневартовска оповестило жителей СОТ в Старом Вартовске и РЭБ флота о возможной опасности ночлега на даче в связи с угрозой паводка. Жителям предложили переехать на время к родственникам, если их загородное жилье единственное. В городе 12 мая пришло потепление. Температура воздуха составила +17 градусов. День обещает быть без осадков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске (ХМАО) жителей садово-огороднических товариществ попросили эвакуироваться из-за угрозы паводка. Об этом говорится в документе, которое направило председателям товариществ управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города. «Прошу вас довести информацию всем членам товариществ о необходимости планирования переезда и размещения на случай подтопления. Особенно семьям с несовершеннолетними детьми, многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам, а также о возможности размещения в пункте временного размещения», — говорится в документе, которое опубликовал telegram-канал «N1 • Первый Нижневартовский». ГО и ЧС администрации Нижневартовска оповестило жителей СОТ в Старом Вартовске и РЭБ флота о возможной опасности ночлега на даче в связи с угрозой паводка. Жителям предложили переехать на время к родственникам, если их загородное жилье единственное. В городе 12 мая пришло потепление. Температура воздуха составила +17 градусов. День обещает быть без осадков.