Жителей Нижневартовска попросили эвакуироваться из-за угрозы паводка

В Нижневартовске (ХМАО) жителей садово-огороднических товариществ попросили эвакуироваться из-за угрозы паводка. Об этом говорится в документе, которое направило председателям товариществ управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.
«Прошу вас довести информацию всем членам товариществ о необходимости планирования переезда и размещения на случай подтопления. Особенно семьям с несовершеннолетними детьми, многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам, а также о возможности размещения в пункте временного размещения», — говорится в документе, которое опубликовал telegram-канал «N1 • Первый Нижневартовский».
ГО и ЧС администрации Нижневартовска оповестило жителей СОТ в Старом Вартовске и РЭБ флота о возможной опасности ночлега на даче в связи с угрозой паводка. Жителям предложили переехать на время к родственникам, если их загородное жилье единственное.
В городе 12 мая пришло потепление. Температура воздуха составила +17 градусов. День обещает быть без осадков.
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