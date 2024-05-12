ТАСС раскрыло, сколько квартир обрушились при атаке на дом в Белгороде

ТАСС: 16 квартир обрушились при попадании ракеты в жилой дом в Белгороде
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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, мчс, газ, последствия, спасатели, обрушение дома, разрушения, спасательная операция, хлопок газа
Почти весь жилой дом пострадал после прилета ракеты ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Почти весь жилой дом в Белгороде был поврежден взрывом ракеты ВСУ, прилетевшей по второму этажу. По данным оперативных служб, обрушились 16 квартир.

В жилом доме в Белгороде после прилета украинской ракеты обрушились 16 квартир, сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы. Пострадала почти вся многоэтажка.

По последним данным, 17 человек пострадали и один погиб, заявили в Минздраве. Спасатели продолжают работы по извлечению людей, оказавшихся под завалами.

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Почти весь жилой дом в Белгороде был поврежден взрывом ракеты ВСУ, прилетевшей по второму этажу. По данным оперативных служб, обрушились 16 квартир. В жилом доме в Белгороде после прилета украинской ракеты обрушились 16 квартир, сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы. Пострадала почти вся многоэтажка. По последним данным, 17 человек пострадали и один погиб, заявили в Минздраве. Спасатели продолжают работы по извлечению людей, оказавшихся под завалами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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