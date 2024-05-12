ТАСС раскрыло, сколько квартир обрушились при атаке на дом в Белгороде

Почти весь жилой дом пострадал после прилета ракеты ВСУ
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
Почти весь жилой дом в Белгороде был поврежден взрывом ракеты ВСУ, прилетевшей по второму этажу. По данным оперативных служб, обрушились 16 квартир.
В жилом доме в Белгороде после прилета украинской ракеты обрушились 16 квартир, сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы. Пострадала почти вся многоэтажка.
По последним данным, 17 человек пострадали и один погиб, заявили в Минздраве. Спасатели продолжают работы по извлечению людей, оказавшихся под завалами.
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