ТАСС раскрыло, сколько квартир обрушились при атаке на дом в Белгороде

ТАСС: 16 квартир обрушились при попадании ракеты в жилой дом в Белгороде

Почти весь жилой дом пострадал после прилета ракеты ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Почти весь жилой дом в Белгороде был поврежден взрывом ракеты ВСУ, прилетевшей по второму этажу. По данным оперативных служб, обрушились 16 квартир.

В жилом доме в Белгороде после прилета украинской ракеты обрушились 16 квартир, сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы. Пострадала почти вся многоэтажка.

По последним данным, 17 человек пострадали и один погиб, заявили в Минздраве. Спасатели продолжают работы по извлечению людей, оказавшихся под завалами.