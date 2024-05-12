Mash: при обрушении подъезда дома в Белгороде могли пострадать 33 человека. Видео

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По официальным данным, пострадали 17 человек, по неофициальным — 33 Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

После обрушения подъезда жилого дома в Белгороде после прилета ракеты ВСУ могли пострадать 33 человека. Всех пострадавших госпитализировали.

«33 человека пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Всех везут в областную больницу», — говорится в посте telegram-канала Mash. По последним официальным данным от министра здравоохранения Михаила Мурашко, были госпитализированы 17 человек.

Также СМИ сообщают, что под завалами могут находиться до 10 человек. Mash дополняет, что в результате обрушения подъезда погибли семеро местных жителей. Официально сообщается лишь об одном погибшем.

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После обрушения подъезда жилого дома в Белгороде после прилета ракеты ВСУ могли пострадать 33 человека. Всех пострадавших госпитализировали. «33 человека пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Всех везут в областную больницу», — говорится в посте telegram-канала Mash. По последним официальным данным от министра здравоохранения Михаила Мурашко, были госпитализированы 17 человек. Также СМИ сообщают, что под завалами могут находиться до 10 человек. Mash дополняет, что в результате обрушения подъезда погибли семеро местных жителей. Официально сообщается лишь об одном погибшем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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