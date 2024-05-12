После обрушения подъезда жилого дома в Белгороде после прилета ракеты ВСУ могли пострадать 33 человека. Всех пострадавших госпитализировали.
«33 человека пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Всех везут в областную больницу», — говорится в посте telegram-канала Mash. По последним официальным данным от министра здравоохранения Михаила Мурашко, были госпитализированы 17 человек.
Также СМИ сообщают, что под завалами могут находиться до 10 человек. Mash дополняет, что в результате обрушения подъезда погибли семеро местных жителей. Официально сообщается лишь об одном погибшем.
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