Mash: при обрушении подъезда дома в Белгороде могли пострадать 33 человека. Видео

12 мая 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

По официальным данным, пострадали 17 человек, по неофициальным — 33 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома После обрушения подъезда жилого дома в Белгороде после прилета ракеты ВСУ могли пострадать 33 человека. Всех пострадавших госпитализировали. «33 человека пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Всех везут в областную больницу», — говорится в посте telegram-канала Mash. По последним официальным данным от министра здравоохранения Михаила Мурашко, были госпитализированы 17 человек. Также СМИ сообщают, что под завалами могут находиться до 10 человек. Mash дополняет, что в результате обрушения подъезда погибли семеро местных жителей. Официально сообщается лишь об одном погибшем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После обрушения подъезда жилого дома в Белгороде после прилета ракеты ВСУ могли пострадать 33 человека. Всех пострадавших госпитализировали. «33 человека пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Всех везут в областную больницу», — говорится в посте telegram-канала Mash. По последним официальным данным от министра здравоохранения Михаила Мурашко, были госпитализированы 17 человек. Также СМИ сообщают, что под завалами могут находиться до 10 человек. Mash дополняет, что в результате обрушения подъезда погибли семеро местных жителей. Официально сообщается лишь об одном погибшем.