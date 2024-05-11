В Екатеринбурге задержали контрактника по подозрению в изнасиловании чиновницы

12 мая 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Мужчина не признает вину (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге задержан военнослужащий-контрактник, которого подозревают в изнасиловании чиновницы, занимающей управленческую должность в городской системе образования. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с материалами дела. По его словам, инцидент произошел 10 мая. Военный, имеющий несколько судимостей, пришел к предполагаемой пострадавшей (агентство намеренно не раскрывает ее данные) домой. «Женщина утверждает, что ее изнасиловали. Подано заявление в полицию. При этом подозреваемый вину не признает, говорит, что все было по обоюдному согласию», — рассказал собеседник. Другой источник URA.RU уточнил, что военнослужащий сейчас находится в распоряжении Военного следственного отдела СК России по Екатеринбургскому гарнизону. Корреспондент направил в ведомство вопрос по теме, ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге задержан военнослужащий-контрактник, которого подозревают в изнасиловании чиновницы, занимающей управленческую должность в городской системе образования. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с материалами дела. По его словам, инцидент произошел 10 мая. Военный, имеющий несколько судимостей, пришел к предполагаемой пострадавшей (агентство намеренно не раскрывает ее данные) домой. «Женщина утверждает, что ее изнасиловали. Подано заявление в полицию. При этом подозреваемый вину не признает, говорит, что все было по обоюдному согласию», — рассказал собеседник. Другой источник URA.RU уточнил, что военнослужащий сейчас находится в распоряжении Военного следственного отдела СК России по Екатеринбургскому гарнизону. Корреспондент направил в ведомство вопрос по теме, ответ ожидается.