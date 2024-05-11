11 мая 2024

В Екатеринбурге задержали контрактника по подозрению в изнасиловании чиновницы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт заключения договоров по контрактной службе. Курган, офицер, военная форма, руки
Мужчина не признает вину (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге задержан военнослужащий-контрактник, которого подозревают в изнасиловании чиновницы, занимающей управленческую должность в городской системе образования. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с материалами дела.

По его словам, инцидент произошел 10 мая. Военный, имеющий несколько судимостей, пришел к предполагаемой пострадавшей (агентство намеренно не раскрывает ее данные) домой. «Женщина утверждает, что ее изнасиловали. Подано заявление в полицию. При этом подозреваемый вину не признает, говорит, что все было по обоюдному согласию», — рассказал собеседник.

Другой источник URA.RU уточнил, что военнослужащий сейчас находится в распоряжении Военного следственного отдела СК России по Екатеринбургскому гарнизону. Корреспондент направил в ведомство вопрос по теме, ответ ожидается.

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В Екатеринбурге задержан военнослужащий-контрактник, которого подозревают в изнасиловании чиновницы, занимающей управленческую должность в городской системе образования. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с материалами дела. По его словам, инцидент произошел 10 мая. Военный, имеющий несколько судимостей, пришел к предполагаемой пострадавшей (агентство намеренно не раскрывает ее данные) домой. «Женщина утверждает, что ее изнасиловали. Подано заявление в полицию. При этом подозреваемый вину не признает, говорит, что все было по обоюдному согласию», — рассказал собеседник. Другой источник URA.RU уточнил, что военнослужащий сейчас находится в распоряжении Военного следственного отдела СК России по Екатеринбургскому гарнизону. Корреспондент направил в ведомство вопрос по теме, ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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