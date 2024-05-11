11 мая 2024

Курганские полицейские раскрыли, когда проезд по шоссе Тюнина будет разрешен

ГИБДД: проезд по шоссе Тюнина временно откроют 13 мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шоссе перекрывали в паводковый сезон
Шоссе перекрывали в паводковый сезон Фото:

С 13 мая в Кургане будет частично разрешен проезд по шоссе Тюнина. По данным специалистов городского ОГИБДД УМВД России, движение будет отрыто исключительно для транспорта высокой проходимости.

«С 09:00 до 16:00 будет открыто движение по шоссе Тюнина со стороны села Кетово в сторону Кургана по одной полосе. С 16:00 до 22:00 часов — со стороны областного центра в сторону Кетово также по одной полосе», — написано в telegram-канале ведомства.

К технике высокой проходимости полицейские отнесли автомобили УАЗ и LAND CRUISER, а также машины, схожие по характеристикам. Сотрудники Госавтоинспекции будут осуществлять пропуск транспортных средств. Движение было ограничено из-за высокого уровня воды и подтопления трассы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 13 мая в Кургане будет частично разрешен проезд по шоссе Тюнина. По данным специалистов городского ОГИБДД УМВД России, движение будет отрыто исключительно для транспорта высокой проходимости. «С 09:00 до 16:00 будет открыто движение по шоссе Тюнина со стороны села Кетово в сторону Кургана по одной полосе. С 16:00 до 22:00 часов — со стороны областного центра в сторону Кетово также по одной полосе», — написано в telegram-канале ведомства. К технике высокой проходимости полицейские отнесли автомобили УАЗ и LAND CRUISER, а также машины, схожие по характеристикам. Сотрудники Госавтоинспекции будут осуществлять пропуск транспортных средств. Движение было ограничено из-за высокого уровня воды и подтопления трассы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...