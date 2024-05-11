Курганские полицейские раскрыли, когда проезд по шоссе Тюнина будет разрешен

ГИБДД: проезд по шоссе Тюнина временно откроют 13 мая

12 мая 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Шоссе перекрывали в паводковый сезон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 13 мая в Кургане будет частично разрешен проезд по шоссе Тюнина. По данным специалистов городского ОГИБДД УМВД России, движение будет отрыто исключительно для транспорта высокой проходимости. «С 09:00 до 16:00 будет открыто движение по шоссе Тюнина со стороны села Кетово в сторону Кургана по одной полосе. С 16:00 до 22:00 часов — со стороны областного центра в сторону Кетово также по одной полосе», — написано в telegram-канале ведомства. К технике высокой проходимости полицейские отнесли автомобили УАЗ и LAND CRUISER, а также машины, схожие по характеристикам. Сотрудники Госавтоинспекции будут осуществлять пропуск транспортных средств. Движение было ограничено из-за высокого уровня воды и подтопления трассы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 13 мая в Кургане будет частично разрешен проезд по шоссе Тюнина. По данным специалистов городского ОГИБДД УМВД России, движение будет отрыто исключительно для транспорта высокой проходимости. «С 09:00 до 16:00 будет открыто движение по шоссе Тюнина со стороны села Кетово в сторону Кургана по одной полосе. С 16:00 до 22:00 часов — со стороны областного центра в сторону Кетово также по одной полосе», — написано в telegram-канале ведомства. К технике высокой проходимости полицейские отнесли автомобили УАЗ и LAND CRUISER, а также машины, схожие по характеристикам. Сотрудники Госавтоинспекции будут осуществлять пропуск транспортных средств. Движение было ограничено из-за высокого уровня воды и подтопления трассы.