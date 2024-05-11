Общество Транспорт В Госавтоинспекции рассказали, можно ли проехать по шоссе Тюнина в Кургане ГИБДД: движение по шоссе Тюнина в Кургане по-прежнему ограничено 12 мая 2024 в 04:18 Размер текста - 17 + Шоссе Тюнина закрыто из-за уровня воды над проезжей частью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Движение транспортных средств по шоссе Тюнина в Кургане по-прежнему ограничено из-за уровня воды над проезжей частью. Об этом сообщили в пресс-службе городской ГИБДД. «Движение транспортных средств по шоссе Тюнина по-прежнему ограничено. Уровень воды над проезжей частью не позволяет осуществлять безопасное движение, поэтому для обеспечения ограничений на данном участке продолжают нести службу наряды ДПС», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сообщалось, что в Кургане уровень воды в Тоболе снизился до 703 сантиметров, что может быть достаточным для скорого освобождения шоссе Тюнина. Его перекрыли из-за паводка, когда вода находилась на отметке 748 сантиметров. Ранее в городе открыли для проезда автомобилей Кировский мост, который был засыпан мешками с грунтом и глиной для защиты от наводнения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Движение транспортных средств по шоссе Тюнина в Кургане по-прежнему ограничено из-за уровня воды над проезжей частью. Об этом сообщили в пресс-службе городской ГИБДД. «Движение транспортных средств по шоссе Тюнина по-прежнему ограничено. Уровень воды над проезжей частью не позволяет осуществлять безопасное движение, поэтому для обеспечения ограничений на данном участке продолжают нести службу наряды ДПС», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сообщалось, что в Кургане уровень воды в Тоболе снизился до 703 сантиметров, что может быть достаточным для скорого освобождения шоссе Тюнина. Его перекрыли из-за паводка, когда вода находилась на отметке 748 сантиметров. Ранее в городе открыли для проезда автомобилей Кировский мост, который был засыпан мешками с грунтом и глиной для защиты от наводнения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям