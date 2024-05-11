11 мая 2024
10 мая 2024
09 мая 2024

В Госавтоинспекции рассказали, можно ли проехать по шоссе Тюнина в Кургане

ГИБДД: движение по шоссе Тюнина в Кургане по-прежнему ограничено
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Мост Бурова-Петрова и шоссе Тюнина. Курган, паводок, наводнение, потоп, дорога
Шоссе Тюнина закрыто из-за уровня воды над проезжей частью Фото:
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Движение транспортных средств по шоссе Тюнина в Кургане по-прежнему ограничено из-за уровня воды над проезжей частью. Об этом сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

«Движение транспортных средств по шоссе Тюнина по-прежнему ограничено. Уровень воды над проезжей частью не позволяет осуществлять безопасное движение, поэтому для обеспечения ограничений на данном участке продолжают нести службу наряды ДПС», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Сообщалось, что в Кургане уровень воды в Тоболе снизился до 703 сантиметров, что может быть достаточным для скорого освобождения шоссе Тюнина. Его перекрыли из-за паводка, когда вода находилась на отметке 748 сантиметров. Ранее в городе открыли для проезда автомобилей Кировский мост, который был засыпан мешками с грунтом и глиной для защиты от наводнения.

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Движение транспортных средств по шоссе Тюнина в Кургане по-прежнему ограничено из-за уровня воды над проезжей частью. Об этом сообщили в пресс-службе городской ГИБДД. «Движение транспортных средств по шоссе Тюнина по-прежнему ограничено. Уровень воды над проезжей частью не позволяет осуществлять безопасное движение, поэтому для обеспечения ограничений на данном участке продолжают нести службу наряды ДПС», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сообщалось, что в Кургане уровень воды в Тоболе снизился до 703 сантиметров, что может быть достаточным для скорого освобождения шоссе Тюнина. Его перекрыли из-за паводка, когда вода находилась на отметке 748 сантиметров. Ранее в городе открыли для проезда автомобилей Кировский мост, который был засыпан мешками с грунтом и глиной для защиты от наводнения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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