В Госавтоинспекции рассказали, можно ли проехать по шоссе Тюнина в Кургане

Движение транспортных средств по шоссе Тюнина в Кургане по-прежнему ограничено из-за уровня воды над проезжей частью. Об этом сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.
«Движение транспортных средств по шоссе Тюнина по-прежнему ограничено. Уровень воды над проезжей частью не позволяет осуществлять безопасное движение, поэтому для обеспечения ограничений на данном участке продолжают нести службу наряды ДПС», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Сообщалось, что в Кургане уровень воды в Тоболе снизился до 703 сантиметров, что может быть достаточным для скорого освобождения шоссе Тюнина. Его перекрыли из-за паводка, когда вода находилась на отметке 748 сантиметров. Ранее в городе открыли для проезда автомобилей Кировский мост, который был засыпан мешками с грунтом и глиной для защиты от наводнения.
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Движение транспортных средств по шоссе Тюнина в Кургане по-прежнему ограничено из-за уровня воды над проезжей частью. Об этом сообщили в пресс-службе городской ГИБДД. «Движение транспортных средств по шоссе Тюнина по-прежнему ограничено. Уровень воды над проезжей частью не позволяет осуществлять безопасное движение, поэтому для обеспечения ограничений на данном участке продолжают нести службу наряды ДПС», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сообщалось, что в Кургане уровень воды в Тоболе снизился до 703 сантиметров, что может быть достаточным для скорого освобождения шоссе Тюнина. Его перекрыли из-за паводка, когда вода находилась на отметке 748 сантиметров. Ранее в городе открыли для проезда автомобилей Кировский мост, который был засыпан мешками с грунтом и глиной для защиты от наводнения.