В Челябинске отключат шесть светофоров на оживленных перекрестках

Светофоры в Челябинске отключат с девяти утра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске 13 мая с 9:00 до 15:00 отключат светофоры на шести оживленных перекрестках. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Завтра, 13 мая, с 9:00 до 15:00 будут отключены светофоры на перекрестках. На пересечении Свердловского проспекта с Комсомольским проспектом, улицами Островского и Куйбышева, на пересечении улицы Каслинская с улицами Куйбышева и Кожзаводская, а также в районе остановки „Инструментальный завод“ по Свердловскому тракту», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале.

В пресс-службе челябинской мэрии ранее водителей предупредили, что сразу одиннадцать светофоров могут выйти из строя. На светофорных объектах 26 апреля проводили тестирование, из-за чего был возможен их переход в аварийный режим работы.