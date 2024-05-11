11 мая 2024

В Челябинске отключат шесть светофоров на оживленных перекрестках

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Светофоры. Дорожное движение. Курган, светофор, знак, зеленый свет, переход, пешеходный, зеленый цвет
Светофоры в Челябинске отключат с девяти утра Фото:

В Челябинске 13 мая с 9:00 до 15:00 отключат светофоры на шести оживленных перекрестках. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Завтра, 13 мая, с 9:00 до 15:00 будут отключены светофоры на перекрестках. На пересечении Свердловского проспекта с Комсомольским проспектом, улицами Островского и Куйбышева, на пересечении улицы Каслинская с улицами Куйбышева и Кожзаводская, а также в районе остановки „Инструментальный завод“ по Свердловскому тракту», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале.

В пресс-службе челябинской мэрии ранее водителей предупредили, что сразу одиннадцать светофоров могут выйти из строя. На светофорных объектах 26 апреля проводили тестирование, из-за чего был возможен их переход в аварийный режим работы.

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В Челябинске 13 мая с 9:00 до 15:00 отключат светофоры на шести оживленных перекрестках. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Завтра, 13 мая, с 9:00 до 15:00 будут отключены светофоры на перекрестках. На пересечении Свердловского проспекта с Комсомольским проспектом, улицами Островского и Куйбышева, на пересечении улицы Каслинская с улицами Куйбышева и Кожзаводская, а также в районе остановки „Инструментальный завод“ по Свердловскому тракту», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале. В пресс-службе челябинской мэрии ранее водителей предупредили, что сразу одиннадцать светофоров могут выйти из строя. На светофорных объектах 26 апреля проводили тестирование, из-за чего был возможен их переход в аварийный режим работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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