Число погибших под завалами в Белгороде возросло

МЧС РФ: из-под завалов в Белгороде достали пятерых погибших

12 мая 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

В Белгороде рухнул подъезд многоэтажки, из-под завалов достали пятого погибшего (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома В Белгороде спасатели извлекли пятого погибшего из-под завалов рухнувшего дома. Об этом сообщило МЧС РФ. «Спасатели извлекли еще одно тело из-под завалов на месте обрушения дома в Белгороде», — передает ведомство в своем telegram-канале . Ранее сообщалось об извлечении тел четырех погибших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгороде спасатели извлекли пятого погибшего из-под завалов рухнувшего дома. Об этом сообщило МЧС РФ. «Спасатели извлекли еще одно тело из-под завалов на месте обрушения дома в Белгороде», — передает ведомство в своем telegram-канале. Ранее сообщалось об извлечении тел четырех погибших.