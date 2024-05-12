Число погибших под завалами в Белгороде возросло

В Белгороде рухнул подъезд многоэтажки, из-под завалов достали пятого погибшего (архивное фото)
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
В Белгороде спасатели извлекли пятого погибшего из-под завалов рухнувшего дома. Об этом сообщило МЧС РФ.
«Спасатели извлекли еще одно тело из-под завалов на месте обрушения дома в Белгороде», — передает ведомство в своем
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