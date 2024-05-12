Число погибших под завалами в Белгороде возросло

МЧС РФ: из-под завалов в Белгороде достали пятерых погибших
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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, мчс, газ, последствия, спасатели, обрушение дома, разрушения, спасательная операция, хлопок газа
В Белгороде рухнул подъезд многоэтажки, из-под завалов достали пятого погибшего (архивное фото) Фото:
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В Белгороде спасатели извлекли пятого погибшего из-под завалов рухнувшего дома. Об этом сообщило МЧС РФ.

«Спасатели извлекли еще одно тело из-под завалов на месте обрушения дома в Белгороде», — передает ведомство в своем telegram-канале. Ранее сообщалось об извлечении тел четырех погибших.

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В Белгороде спасатели извлекли пятого погибшего из-под завалов рухнувшего дома. Об этом сообщило МЧС РФ. «Спасатели извлекли еще одно тело из-под завалов на месте обрушения дома в Белгороде», — передает ведомство в своем telegram-канале. Ранее сообщалось об извлечении тел четырех погибших.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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