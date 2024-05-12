Глава Херсонской области объяснил, зачем ВСУ атаковали жилой дом в Белгороде

Сальдо связал атаку ВСУ на Белгород с поражениями Киева на фронте

12 мая 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

Киевский режим пытается компенсировать поражения на фронте, атакуя мирных жителей. Так губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объяснил массированную атаку ВСУ на Белгород, которая привела к частичному обрушению жилого дома и гибели мирных людей. «Терпя поражение на фронте, киевский режим отыгрывается на мирных людях. Безумная злоба на грани помешательства», — написал Сальдо в Telegram. Глава Херсонской области выразил искренние соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В воскресенье, 12 мая, Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. По информации от Министерства обороны РФ, разрушения в одном из районов города были вызваны падением фрагментов уничтоженной ракеты «Точка-У». В результате попадания ее обломков был серьезно поврежден жилой многоэтажный дом, один из подъездов которого рухнул. Во время поисково-спасательных работ также обрушилась крыша здания. На данный момент известно о пяти погибших. Однако под завалами еще могут оставаться люди.