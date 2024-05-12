Глава Херсонской области объяснил, зачем ВСУ атаковали жилой дом в Белгороде

Сальдо связал атаку ВСУ на Белгород с поражениями Киева на фронте
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, сальдо владимир
Владимир Сальдо выразил соболезнования близким погибших в Белгороде Фото:
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В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Киевский режим пытается компенсировать поражения на фронте, атакуя мирных жителей. Так губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объяснил массированную атаку ВСУ на Белгород, которая привела к частичному обрушению жилого дома и гибели мирных людей.

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«Терпя поражение на фронте, киевский режим отыгрывается на мирных людях. Безумная злоба на грани помешательства», — написал Сальдо в Telegram. Глава Херсонской области выразил искренние соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В воскресенье, 12 мая, Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. По информации от Министерства обороны РФ, разрушения в одном из районов города были вызваны падением фрагментов уничтоженной ракеты «Точка-У». В результате попадания ее обломков был серьезно поврежден жилой многоэтажный дом, один из подъездов которого рухнул. Во время поисково-спасательных работ также обрушилась крыша здания. На данный момент известно о пяти погибших. Однако под завалами еще могут оставаться люди.

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Киевский режим пытается компенсировать поражения на фронте, атакуя мирных жителей. Так губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объяснил массированную атаку ВСУ на Белгород, которая привела к частичному обрушению жилого дома и гибели мирных людей. «Терпя поражение на фронте, киевский режим отыгрывается на мирных людях. Безумная злоба на грани помешательства», — написал Сальдо в Telegram. Глава Херсонской области выразил искренние соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В воскресенье, 12 мая, Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. По информации от Министерства обороны РФ, разрушения в одном из районов города были вызваны падением фрагментов уничтоженной ракеты «Точка-У». В результате попадания ее обломков был серьезно поврежден жилой многоэтажный дом, один из подъездов которого рухнул. Во время поисково-спасательных работ также обрушилась крыша здания. На данный момент известно о пяти погибших. Однако под завалами еще могут оставаться люди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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