В Белгороде разбирают завалы после теракта: главное к этому часу

Женщину извлекли из-под завалов в Белгороде

12 мая 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Эвакуация на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде завершена Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома В Белгороде 12 мая произошло обрушение подъезда десятиэтажного здания. Происшествие произошло из-за попадания снаряда ВСУ. URA.RU в своем материале собрало главное, что известно об инциденте к этому часу. Эвакуация Для помощи пострадавшим в Белгороде выдвинулась сводная бригада из 13 специалистов федеральных медицинских организаций по поручению и. о. главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. Кроме того, в город также отправились пять бригад из Московского территориального научно-практического центра медицины катастроф. В Белгороде открыли два пункта временного размещения (ПВР) для жителей. Сначала людей направляют в пункт сбора для регистрации, затем перевозят в ПВР на автобусах. При необходимости могут быть открыты еще два ПВР. Детали предоставил заместитель мэра Белгорода Сергей Андреев. Сотрудники Росгвардии оказывают содействие экстренным службам на месте обрушения. Росгвардейцы помогают спасателям в разборе завалов, извлечении пострадавших из-под завалов и эвакуации граждан на месте обрушения жилого дома на улице Щорса. Для обследования территории на место происшествия выехали взрывотехники ОМОН «Острог» Росгвардии. Эвакуация жилой многоэтажки в Белгороде завершилась. Об этом стало известно в 15:28 по московскому времени. Сколько квартир повреждено В результате атаки ВСУ в Белгороде повреждена 61 квартира в трех многоквартирных домах и 11 автомобилей. В других районах области также пострадали дома, постройки, объекты и автомобили, отметил глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавшие Вячеслав Гладков сообщил, что из-за обвала дома в Белгороде пострадали 19 человек, среди которых оказались двое детей. Он подчеркнул, что все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения города. Гладков отметил, что на данный момент нет информации о погибших. Тяжелораненых планируется направить в Москву для оказания необходимой помощи. Согласно сообщению Министерства чрезвычайных ситуаций, в Белгороде спасатели были вынуждены дважды прерывать поисково-спасательные работы из-за ракетной опасности. По словам представителей МЧС, после обрушения случалось, что спасателям приходилось отходить в убежище, получив сигнал о возможной ракетной угрозе. Согласно сообщениям оперативных служб, устанавливается местонахождение еще 10 человек, которые могли находиться в многоэтажном здании в Белгороде в момент его обрушения. Спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов в Белгороде еще одну женщину, которая выжила. Откуда был совершен обстрел Согласно сообщениям силовых структур, ракета ВСУ, вызвавшая обрушение подъезда жилого дома в Белгороде, была запущена из района Казачьей Лопани в Харьковской области. Также отмечается, что в данный момент предпринимаются меры по подавлению расчетов ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгороде 12 мая произошло обрушение подъезда десятиэтажного здания. Происшествие произошло из-за попадания снаряда ВСУ. URA.RU в своем материале собрало главное, что известно об инциденте к этому часу. Для помощи пострадавшим в Белгороде выдвинулась сводная бригада из 13 специалистов федеральных медицинских организаций по поручению и. о. главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. Кроме того, в город также отправились пять бригад из Московского территориального научно-практического центра медицины катастроф. В Белгороде открыли два пункта временного размещения (ПВР) для жителей. Сначала людей направляют в пункт сбора для регистрации, затем перевозят в ПВР на автобусах. При необходимости могут быть открыты еще два ПВР. Детали предоставил заместитель мэра Белгорода Сергей Андреев. Сотрудники Росгвардии оказывают содействие экстренным службам на месте обрушения. Росгвардейцы помогают спасателям в разборе завалов, извлечении пострадавших из-под завалов и эвакуации граждан на месте обрушения жилого дома на улице Щорса. Для обследования территории на место происшествия выехали взрывотехники ОМОН «Острог» Росгвардии. Эвакуация жилой многоэтажки в Белгороде завершилась. Об этом стало известно в 15:28 по московскому времени. В результате атаки ВСУ в Белгороде повреждена 61 квартира в трех многоквартирных домах и 11 автомобилей. В других районах области также пострадали дома, постройки, объекты и автомобили, отметил глава региона Вячеслав Гладков. Вячеслав Гладков сообщил, что из-за обвала дома в Белгороде пострадали 19 человек, среди которых оказались двое детей. Он подчеркнул, что все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения города. Гладков отметил, что на данный момент нет информации о погибших. Тяжелораненых планируется направить в Москву для оказания необходимой помощи. Согласно сообщению Министерства чрезвычайных ситуаций, в Белгороде спасатели были вынуждены дважды прерывать поисково-спасательные работы из-за ракетной опасности. По словам представителей МЧС, после обрушения случалось, что спасателям приходилось отходить в убежище, получив сигнал о возможной ракетной угрозе. Согласно сообщениям оперативных служб, устанавливается местонахождение еще 10 человек, которые могли находиться в многоэтажном здании в Белгороде в момент его обрушения. Спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов в Белгороде еще одну женщину, которая выжила. Согласно сообщениям силовых структур, ракета ВСУ, вызвавшая обрушение подъезда жилого дома в Белгороде, была запущена из района Казачьей Лопани в Харьковской области. Также отмечается, что в данный момент предпринимаются меры по подавлению расчетов ВСУ.