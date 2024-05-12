В Белгороде разбирают завалы после теракта: главное к этому часу

Женщину извлекли из-под завалов в Белгороде
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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, мчс, газ, офицеры, последствия, спасатели
Эвакуация на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде завершена Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

В Белгороде 12 мая произошло обрушение подъезда десятиэтажного здания. Происшествие произошло из-за попадания снаряда ВСУ. URA.RU в своем материале собрало главное, что известно об инциденте к этому часу.

Эвакуация

Для помощи пострадавшим в Белгороде выдвинулась сводная бригада из 13 специалистов федеральных медицинских организаций по поручению и. о. главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. Кроме того, в город также отправились пять бригад из Московского территориального научно-практического центра медицины катастроф.

В Белгороде открыли два пункта временного размещения (ПВР) для жителей. Сначала людей направляют в пункт сбора для регистрации, затем перевозят в ПВР на автобусах. При необходимости могут быть открыты еще два ПВР. Детали предоставил заместитель мэра Белгорода Сергей Андреев.

Сотрудники Росгвардии оказывают содействие экстренным службам на месте обрушения. Росгвардейцы помогают спасателям в разборе завалов, извлечении пострадавших из-под завалов и эвакуации граждан на месте обрушения жилого дома на улице Щорса. Для обследования территории на место происшествия выехали взрывотехники ОМОН «Острог» Росгвардии.

Эвакуация жилой многоэтажки в Белгороде завершилась. Об этом стало известно в 15:28 по московскому времени.

Сколько квартир повреждено

В результате атаки ВСУ в Белгороде повреждена 61 квартира в трех многоквартирных домах и 11 автомобилей. В других районах области также пострадали дома, постройки, объекты и автомобили, отметил глава региона Вячеслав Гладков.

Пострадавшие

Вячеслав Гладков сообщил, что из-за обвала дома в Белгороде пострадали 19 человек, среди которых оказались двое детей. Он подчеркнул, что все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения города. Гладков отметил, что на данный момент нет информации о погибших. Тяжелораненых планируется направить в Москву для оказания необходимой помощи.

Согласно сообщению Министерства чрезвычайных ситуаций, в Белгороде спасатели были вынуждены дважды прерывать поисково-спасательные работы из-за ракетной опасности. По словам представителей МЧС, после обрушения случалось, что спасателям приходилось отходить в убежище, получив сигнал о возможной ракетной угрозе.

Согласно сообщениям оперативных служб, устанавливается местонахождение еще 10 человек, которые могли находиться в многоэтажном здании в Белгороде в момент его обрушения. Спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов в Белгороде еще одну женщину, которая выжила.

Откуда был совершен обстрел

Согласно сообщениям силовых структур, ракета ВСУ, вызвавшая обрушение подъезда жилого дома в Белгороде, была запущена из района Казачьей Лопани в Харьковской области. Также отмечается, что в данный момент предпринимаются меры по подавлению расчетов ВСУ.

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В Белгороде 12 мая произошло обрушение подъезда десятиэтажного здания. Происшествие произошло из-за попадания снаряда ВСУ. URA.RU в своем материале собрало главное, что известно об инциденте к этому часу. Для помощи пострадавшим в Белгороде выдвинулась сводная бригада из 13 специалистов федеральных медицинских организаций по поручению и. о. главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. Кроме того, в город также отправились пять бригад из Московского территориального научно-практического центра медицины катастроф. В Белгороде открыли два пункта временного размещения (ПВР) для жителей. Сначала людей направляют в пункт сбора для регистрации, затем перевозят в ПВР на автобусах. При необходимости могут быть открыты еще два ПВР. Детали предоставил заместитель мэра Белгорода Сергей Андреев. Сотрудники Росгвардии оказывают содействие экстренным службам на месте обрушения. Росгвардейцы помогают спасателям в разборе завалов, извлечении пострадавших из-под завалов и эвакуации граждан на месте обрушения жилого дома на улице Щорса. Для обследования территории на место происшествия выехали взрывотехники ОМОН «Острог» Росгвардии. Эвакуация жилой многоэтажки в Белгороде завершилась. Об этом стало известно в 15:28 по московскому времени. В результате атаки ВСУ в Белгороде повреждена 61 квартира в трех многоквартирных домах и 11 автомобилей. В других районах области также пострадали дома, постройки, объекты и автомобили, отметил глава региона Вячеслав Гладков. Вячеслав Гладков сообщил, что из-за обвала дома в Белгороде пострадали 19 человек, среди которых оказались двое детей. Он подчеркнул, что все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения города. Гладков отметил, что на данный момент нет информации о погибших. Тяжелораненых планируется направить в Москву для оказания необходимой помощи. Согласно сообщению Министерства чрезвычайных ситуаций, в Белгороде спасатели были вынуждены дважды прерывать поисково-спасательные работы из-за ракетной опасности. По словам представителей МЧС, после обрушения случалось, что спасателям приходилось отходить в убежище, получив сигнал о возможной ракетной угрозе. Согласно сообщениям оперативных служб, устанавливается местонахождение еще 10 человек, которые могли находиться в многоэтажном здании в Белгороде в момент его обрушения. Спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов в Белгороде еще одну женщину, которая выжила. Согласно сообщениям силовых структур, ракета ВСУ, вызвавшая обрушение подъезда жилого дома в Белгороде, была запущена из района Казачьей Лопани в Харьковской области. Также отмечается, что в данный момент предпринимаются меры по подавлению расчетов ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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