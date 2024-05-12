Число погибших в Белгороде возросло до семи

12 мая 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Спасатели достали седьмой труп из-под завалов в Белгороде Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Из-под завалов обрушившегося в результате атаки ВСУ жилого дома в Белгороде достали тело седьмого погибшего. Об этом сообщили в экстренных службах. «В Белгороде спасатели извлекли седьмого погибшего из-под завалов», — сообщает МЧС. Заявление размещено в официальном telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-под завалов обрушившегося в результате атаки ВСУ жилого дома в Белгороде достали тело седьмого погибшего. Об этом сообщили в экстренных службах. «В Белгороде спасатели извлекли седьмого погибшего из-под завалов», — сообщает МЧС. Заявление размещено в официальном telegram-канале.