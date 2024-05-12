Число погибших в Белгороде возросло до семи

Спасатели достали седьмой труп из-под завалов в Белгороде
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
Из-под завалов обрушившегося в результате атаки ВСУ жилого дома в Белгороде достали тело седьмого погибшего. Об этом сообщили в экстренных службах.
«В Белгороде спасатели извлекли седьмого погибшего из-под завалов», — сообщает МЧС. Заявление размещено в официальном telegram-канале.
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