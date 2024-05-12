Число погибших в Белгороде возросло до семи

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Взрыв. Тюмень , спасатели, полиция, лента ограждения, оцепление
Спасатели достали седьмой труп из-под завалов в Белгороде Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Из-под завалов обрушившегося в результате атаки ВСУ жилого дома в Белгороде достали тело седьмого погибшего. Об этом сообщили в экстренных службах.

«В Белгороде спасатели извлекли седьмого погибшего из-под завалов», — сообщает МЧС. Заявление размещено в официальном telegram-канале.

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Из-под завалов обрушившегося в результате атаки ВСУ жилого дома в Белгороде достали тело седьмого погибшего. Об этом сообщили в экстренных службах. «В Белгороде спасатели извлекли седьмого погибшего из-под завалов», — сообщает МЧС. Заявление размещено в официальном telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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