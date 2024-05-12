МЧС: число погибших при обрушении дома в Белгороде возросло

Число погибших при обрушении дома в Белгороде возросло. Среди них есть и дети. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Из-под завалов в Белгороде спасатели извлекли еще троих погибших, том числе двоих детей. Всего извлечены тела 11 человек», — написало ведомство в своем
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ранее лично доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в столице региона после атаки ВСУ. Разбор завалов в Белгороде продолжается, опознание погибших еще не проводилось, уточнил он.
Обновлено в 22:41 по Московскому времени:
Найден еще один погибший. Всего 12 тел погибших уже извлечены из-под завалов в Белгороде, заявили в пресс-службе МЧС России.
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