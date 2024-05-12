МЧС: число погибших при обрушении дома в Белгороде возросло

13 мая 2024 в 00:23 Размер текста - 17 +

При разборе завалов спасатели находят новые тела погибших Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области https://t.me/vvgladkov/6882 новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Число погибших при обрушении дома в Белгороде возросло. Среди них есть и дети. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «Из-под завалов в Белгороде спасатели извлекли еще троих погибших, том числе двоих детей. Всего извлечены тела 11 человек», — написало ведомство в своем telegram-канале . Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ранее лично доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в столице региона после атаки ВСУ. Разбор завалов в Белгороде продолжается, опознание погибших еще не проводилось, уточнил он. Обновлено в 22:41 по Московскому времени: Найден еще один погибший. Всего 12 тел погибших уже извлечены из-под завалов в Белгороде, заявили в пресс-службе МЧС России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Число погибших при обрушении дома в Белгороде возросло. Среди них есть и дети. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «Из-под завалов в Белгороде спасатели извлекли еще троих погибших, том числе двоих детей. Всего извлечены тела 11 человек», — написало ведомство в своем telegram-канале. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ранее лично доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в столице региона после атаки ВСУ. Разбор завалов в Белгороде продолжается, опознание погибших еще не проводилось, уточнил он. Обновлено в 22:41 по Московскому времени: Найден еще один погибший. Всего 12 тел погибших уже извлечены из-под завалов в Белгороде, заявили в пресс-службе МЧС России.