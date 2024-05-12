12 мая 2024

МЧС: число погибших при обрушении дома в Белгороде возросло

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Обрушение жилого дома в Белгороде. stock, stock
При разборе завалов спасатели находят новые тела погибших Фото:
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В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Число погибших при обрушении дома в Белгороде возросло. Среди них есть и дети. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Из-под завалов в Белгороде спасатели извлекли еще троих погибших, том числе двоих детей. Всего извлечены тела 11 человек», — написало ведомство в своем telegram-канале.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ранее лично доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в столице региона после атаки ВСУ. Разбор завалов в Белгороде продолжается, опознание погибших еще не проводилось, уточнил он.

Обновлено в 22:41 по Московскому времени:

Найден еще один погибший. Всего 12 тел погибших уже извлечены из-под завалов в Белгороде, заявили в пресс-службе МЧС России.

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Число погибших при обрушении дома в Белгороде возросло. Среди них есть и дети. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «Из-под завалов в Белгороде спасатели извлекли еще троих погибших, том числе двоих детей. Всего извлечены тела 11 человек», — написало ведомство в своем telegram-канале. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ранее лично доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в столице региона после атаки ВСУ. Разбор завалов в Белгороде продолжается, опознание погибших еще не проводилось, уточнил он. Обновлено в 22:41 по Московскому времени: Найден еще один погибший. Всего 12 тел погибших уже извлечены из-под завалов в Белгороде, заявили в пресс-службе МЧС России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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