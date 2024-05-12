Shot: войска ВС РФ зашли в Волчанск

Российская армия вошла в город Волчанск в Харьковской области. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Российские войска зашли в Волчанск. Наши бойцы активно наступают, а несколько подразделений ВСУ под натиском ВС РФ сбежали, бросив оружие и технику», — говорится в сообщении канала.
Более 100 военнослужащих ВСУ оставили свои позиции. Около 20 человек предпочли сдаться в плен российским войскам, уточняется в посте.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Министерство обороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее ВС РФ взяли под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Продвижение российской армии на харьковском направлении продолжается.
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