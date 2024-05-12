12 мая 2024

Shot: войска ВС РФ зашли в Волчанск

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, россия, армия, техника, танк, Т-90А, сбойка,  stock
Армия России освобождает Волчанск (архивное фото) Фото:

Российская армия вошла в город Волчанск в Харьковской области. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Российские войска зашли в Волчанск. Наши бойцы активно наступают, а несколько подразделений ВСУ под натиском ВС РФ сбежали, бросив оружие и технику», — говорится в сообщении канала.

Более 100 военнослужащих ВСУ оставили свои позиции. Около 20 человек предпочли сдаться в плен российским войскам, уточняется в посте.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Министерство обороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее ВС РФ взяли под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Продвижение российской армии на харьковском направлении продолжается.

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Российская армия вошла в город Волчанск в Харьковской области. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Российские войска зашли в Волчанск. Наши бойцы активно наступают, а несколько подразделений ВСУ под натиском ВС РФ сбежали, бросив оружие и технику», — говорится в сообщении канала. Более 100 военнослужащих ВСУ оставили свои позиции. Около 20 человек предпочли сдаться в плен российским войскам, уточняется в посте. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Министерство обороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее ВС РФ взяли под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Продвижение российской армии на харьковском направлении продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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