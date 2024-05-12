12 мая 2024
11 мая 2024

Пермский робот заключает цифровые браки на выставке «Россия»

© Служба новостей «URA.RU»
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Международная выставка-форум Россия ВДНХ. Москва, россия, экспонат, выставка, космическая капсула
Посетители выставки «Россия» могут заключить фиджитал-браки Фото:

В Москве посетители выставки «Россия» на ВДНХ пользуются услугами робота Арди, который заключает цифровые браки у стенда Пермского края. Об этом сообщают гости выставки.

«За первый день проведения цифровых свадеб в присутствии Арди было заключено 12 фиджитал-браков у стенда Пермского края на выставке „Россия“. Робот во время церемонии говорил о прекрасном чувстве любви», — передает издание «В курсе.ру» со ссылкой на посетителей выставки.

Робот поздравляет пары, создающие новые цифровые ячейки общества с вступлением в мир новых технологий. Он желает им счастья и любви, отмечают гости выставки.

Ранее на выставке-форуме «Россия» Пермский край представил первого в мире серийного человекообразного робота. В первый день мероприятия к нему выстроилась очередь, а с момента открытия стенда его успели посетить десятки тысяч человек.

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В Москве посетители выставки «Россия» на ВДНХ пользуются услугами робота Арди, который заключает цифровые браки у стенда Пермского края. Об этом сообщают гости выставки. «За первый день проведения цифровых свадеб в присутствии Арди было заключено 12 фиджитал-браков у стенда Пермского края на выставке „Россия“. Робот во время церемонии говорил о прекрасном чувстве любви», — передает издание «В курсе.ру» со ссылкой на посетителей выставки. Робот поздравляет пары, создающие новые цифровые ячейки общества с вступлением в мир новых технологий. Он желает им счастья и любви, отмечают гости выставки. Ранее на выставке-форуме «Россия» Пермский край представил первого в мире серийного человекообразного робота. В первый день мероприятия к нему выстроилась очередь, а с момента открытия стенда его успели посетить десятки тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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