12 мая 2024

Ополченец рассказал, какие изменения ждут Минобороны РФ после назначения Белоусова

Ополченец ДНР Матюшин: Белоусов принесет в Минобороны РФ новые реформы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Андрею Белоусову, как экономисту, необходимо будет просчитать расходы, которые несет армия Фото:
новость из сюжета
Путин снял Шойгу с должности министра обороны РФ

Смена министра обороны РФ с Сергея Шойгу на Андрея Белоусова принесет в ведомство значительные перемены — ожидаются реформы в составе вооруженных сил, новый вид войск и расширение нескольких систем. Об этом рассказал URA.RU ополченец ДНР первой волны, стоявший у истоков создания республики, командир добровольческого отряда «Варяг» (2014—2015 годы), старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин.

Новость по теме
Кто такой Андрей Белоусов, которым Путин заменит Шойгу: биография будущего министра обороны

«Будут большие перестановки в системе координат Министерства обороны… Перемены будут существенные… Белоусов умеет считать деньги и ресурсы, думаю, что [изменится] снабжение нашей армии, в том числе в системах РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы — прим. URA.RU), а также системах беспилотников… Мы увидим в составе наших вооруженных сил новый отдельный вид войск — АБПЛА, расширение системы РЭБ и множество других реформ», — заявил Александр Матюшин.

Он подчеркнул, что Андрей Белоусов на новом месте работы должен будет подготовить необходимые реформы, просчитав расходы, которые несет армия, как экономист. «Я уверен в том, что будет множество полезных реформ, которые приведут к устранению существующих сейчас недочетов нашей армии, что позволит нам как можно скорее позволит закончить спецоперацию», — подчеркнул Матюшин.

В ночь с 12 на 13 мая Совет Федерации сообщил о предложении президента России Владимира Путина сменить Сергея Шойгу на вице-премьера Андрея Белоусова на должности министра обороны РФ. По словам Дмитрия Пескова — пресс-секретаря главы государства, такое решение поможет внести необходимые инновации. Подробнее о том, чем известен Белоусов, — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Смена министра обороны РФ с Сергея Шойгу на Андрея Белоусова принесет в ведомство значительные перемены — ожидаются реформы в составе вооруженных сил, новый вид войск и расширение нескольких систем. Об этом рассказал URA.RU ополченец ДНР первой волны, стоявший у истоков создания республики, командир добровольческого отряда «Варяг» (2014—2015 годы), старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин. «Будут большие перестановки в системе координат Министерства обороны… Перемены будут существенные… Белоусов умеет считать деньги и ресурсы, думаю, что [изменится] снабжение нашей армии, в том числе в системах РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы — прим. URA.RU), а также системах беспилотников… Мы увидим в составе наших вооруженных сил новый отдельный вид войск — АБПЛА, расширение системы РЭБ и множество других реформ», — заявил Александр Матюшин. Он подчеркнул, что Андрей Белоусов на новом месте работы должен будет подготовить необходимые реформы, просчитав расходы, которые несет армия, как экономист. «Я уверен в том, что будет множество полезных реформ, которые приведут к устранению существующих сейчас недочетов нашей армии, что позволит нам как можно скорее позволит закончить спецоперацию», — подчеркнул Матюшин. В ночь с 12 на 13 мая Совет Федерации сообщил о предложении президента России Владимира Путина сменить Сергея Шойгу на вице-премьера Андрея Белоусова на должности министра обороны РФ. По словам Дмитрия Пескова — пресс-секретаря главы государства, такое решение поможет внести необходимые инновации. Подробнее о том, чем известен Белоусов, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...