Ополченец рассказал, какие изменения ждут Минобороны РФ после назначения Белоусова

Ополченец ДНР Матюшин: Белоусов принесет в Минобороны РФ новые реформы

13 мая 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

Андрею Белоусову, как экономисту, необходимо будет просчитать расходы, которые несет армия Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Путин снял Шойгу с должности министра обороны РФ Смена министра обороны РФ с Сергея Шойгу на Андрея Белоусова принесет в ведомство значительные перемены — ожидаются реформы в составе вооруженных сил, новый вид войск и расширение нескольких систем. Об этом рассказал URA.RU ополченец ДНР первой волны, стоявший у истоков создания республики, командир добровольческого отряда «Варяг» (2014—2015 годы), старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин. Новость по теме Кто такой Андрей Белоусов, которым Путин заменит Шойгу: биография будущего министра обороны «Будут большие перестановки в системе координат Министерства обороны… Перемены будут существенные… Белоусов умеет считать деньги и ресурсы, думаю, что [изменится] снабжение нашей армии, в том числе в системах РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы — прим. URA.RU), а также системах беспилотников… Мы увидим в составе наших вооруженных сил новый отдельный вид войск — АБПЛА, расширение системы РЭБ и множество других реформ», — заявил Александр Матюшин. Он подчеркнул, что Андрей Белоусов на новом месте работы должен будет подготовить необходимые реформы, просчитав расходы, которые несет армия, как экономист. «Я уверен в том, что будет множество полезных реформ, которые приведут к устранению существующих сейчас недочетов нашей армии, что позволит нам как можно скорее позволит закончить спецоперацию», — подчеркнул Матюшин. В ночь с 12 на 13 мая Совет Федерации сообщил о предложении президента России Владимира Путина сменить Сергея Шойгу на вице-премьера Андрея Белоусова на должности министра обороны РФ. По словам Дмитрия Пескова — пресс-секретаря главы государства, такое решение поможет внести необходимые инновации. Подробнее о том, чем известен Белоусов, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Смена министра обороны РФ с Сергея Шойгу на Андрея Белоусова принесет в ведомство значительные перемены — ожидаются реформы в составе вооруженных сил, новый вид войск и расширение нескольких систем. Об этом рассказал URA.RU ополченец ДНР первой волны, стоявший у истоков создания республики, командир добровольческого отряда «Варяг» (2014—2015 годы), старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин. «Будут большие перестановки в системе координат Министерства обороны… Перемены будут существенные… Белоусов умеет считать деньги и ресурсы, думаю, что [изменится] снабжение нашей армии, в том числе в системах РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы — прим. URA.RU), а также системах беспилотников… Мы увидим в составе наших вооруженных сил новый отдельный вид войск — АБПЛА, расширение системы РЭБ и множество других реформ», — заявил Александр Матюшин. Он подчеркнул, что Андрей Белоусов на новом месте работы должен будет подготовить необходимые реформы, просчитав расходы, которые несет армия, как экономист. «Я уверен в том, что будет множество полезных реформ, которые приведут к устранению существующих сейчас недочетов нашей армии, что позволит нам как можно скорее позволит закончить спецоперацию», — подчеркнул Матюшин. В ночь с 12 на 13 мая Совет Федерации сообщил о предложении президента России Владимира Путина сменить Сергея Шойгу на вице-премьера Андрея Белоусова на должности министра обороны РФ. По словам Дмитрия Пескова — пресс-секретаря главы государства, такое решение поможет внести необходимые инновации. Подробнее о том, чем известен Белоусов, — в материале URA.RU.