Песков объяснил решения по Белоусову и Шойгу

Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза РФ

13 мая 2024 в 01:04 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что экономика силового блока должна соответствовать «динамике нынешнего момента» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Путин снял Шойгу с должности министра обороны РФ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решения главы государства Владимира Путина об отставке Сергея Шойгу с должности министра обороны РФ и возможном назначении на эту должность первого вице-премьера Андрея Белоусова. По его словам, решение обусловлено экономическим аспектом силового блока и необходимостью в инновациях. Подробнее о причинах и новых назначениях — в материале URA.RU. Белоусов может стать министром обороны РФ По словам Дмитрия Пескова, назначение Андрея Белоусова на пост главы Министерства обороны РФ поможет внедрить инновации. «Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества. Поэтому на нынешнем этапе президент принял решение о том, чтобы министерство обороны возглавил гражданский человек», — приводит слова пресс-секретаря президента ТАСС. Новость по теме Кто такой Андрей Белоусов, которым Путин заменит Шойгу: биография будущего министра обороны Песков отметил, что Белоусов успешно возглавлял Министерство экономического развития России и был помощником президента по экономическим вопросам. Он подчеркнул, что необходимо вписать экономику силового блока в экономику страны. После этого она сможет «соответствовать динамике нынешнего момента». Шойгу перешел в Совбез РФ После отставки экс-глава Минобороны России Сергей Шойгу был назначен секретарем Совбеза РФ вместо Николая Патрушева. Дмитрий Песков заявил, что помимо этого Шойгу будет заместителем президента России в Военно-промышленной комиссии и куратором работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). «Что касается Сергея Кужугетовича Шойгу, он в должности секретаря Совбеза будет одновременно заместителем президента в комиссии по ВПК. Он глубоко погружен в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям, часто посещает эти предприятия», — приводит слова Пескова ТАСС. Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бюджет Минобороны приблизился к уровню 80-х годов Бюджет Министерства обороны страны и силового блока сейчас составляет 6,7% ВВП, несмотря на то, что совсем недавно он был в районе 3%. По словам Дмитрия Пескова, это еще не критическая сила, однако она приближает страну к ситуации середины 80-х годов, Герасимов останется на своем посту Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов продолжит службу на своем посту. По словам Пескова, решение о назначении Андрея Белоусова на пост главы ведомства не повлияет на работу коллеги и «изменений в настоящее время не предусматривается». Он подчеркнул, что военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба. Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Патрушев перейдет на новое место Николай Патрушев, освобожденный от должности секретаря Совета безопасности в связи с переходом на новое место, продолжит работать. Дмитрий Песков подчеркнул, что о его новой должности Кремль сообщит в ближайшие несколько дней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решения главы государства Владимира Путина об отставке Сергея Шойгу с должности министра обороны РФ и возможном назначении на эту должность первого вице-премьера Андрея Белоусова. По его словам, решение обусловлено экономическим аспектом силового блока и необходимостью в инновациях. Подробнее о причинах и новых назначениях — в материале URA.RU. По словам Дмитрия Пескова, назначение Андрея Белоусова на пост главы Министерства обороны РФ поможет внедрить инновации. «Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества. Поэтому на нынешнем этапе президент принял решение о том, чтобы министерство обороны возглавил гражданский человек», — приводит слова пресс-секретаря президента ТАСС. Песков отметил, что Белоусов успешно возглавлял Министерство экономического развития России и был помощником президента по экономическим вопросам. Он подчеркнул, что необходимо вписать экономику силового блока в экономику страны. После этого она сможет «соответствовать динамике нынешнего момента». После отставки экс-глава Минобороны России Сергей Шойгу был назначен секретарем Совбеза РФ вместо Николая Патрушева. Дмитрий Песков заявил, что помимо этого Шойгу будет заместителем президента России в Военно-промышленной комиссии и куратором работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). «Что касается Сергея Кужугетовича Шойгу, он в должности секретаря Совбеза будет одновременно заместителем президента в комиссии по ВПК. Он глубоко погружен в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям, часто посещает эти предприятия», — приводит слова Пескова ТАСС. Бюджет Министерства обороны страны и силового блока сейчас составляет 6,7% ВВП, несмотря на то, что совсем недавно он был в районе 3%. По словам Дмитрия Пескова, это еще не критическая сила, однако она приближает страну к ситуации середины 80-х годов, Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов продолжит службу на своем посту. По словам Пескова, решение о назначении Андрея Белоусова на пост главы ведомства не повлияет на работу коллеги и «изменений в настоящее время не предусматривается». Он подчеркнул, что военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба. Николай Патрушев, освобожденный от должности секретаря Совета безопасности в связи с переходом на новое место, продолжит работать. Дмитрий Песков подчеркнул, что о его новой должности Кремль сообщит в ближайшие несколько дней.