Путин предложил снять Шойгу с должности главы МО РФ

Андрей Белоусов может возглавить Минобороны РФ
Президент России Владимир Путин предложил сменить нынешнего министра обороны РФ Сергея Шойгу на первого вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда РФ.
«В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены… На должность министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович», — говорится в telegram-канале Совета Федерации.
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