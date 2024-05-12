12 мая 2024

Путин предложил снять Шойгу с должности главы МО РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Андрей Белоусов может возглавить Минобороны РФ Фото:

Президент России Владимир Путин предложил сменить нынешнего министра обороны РФ Сергея Шойгу на первого вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда РФ.

«В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены… На должность министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович», — говорится в telegram-канале Совета Федерации.

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Президент России Владимир Путин предложил сменить нынешнего министра обороны РФ Сергея Шойгу на первого вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда РФ. «В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены… На должность министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович», — говорится в telegram-канале Совета Федерации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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