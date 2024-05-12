Путин предложил снять Шойгу с должности главы МО РФ

12 мая 2024 в 23:26 Размер текста - 17 +

Андрей Белоусов может возглавить Минобороны РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин предложил сменить нынешнего министра обороны РФ Сергея Шойгу на первого вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда РФ. «В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены… На должность министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович», — говорится в telegram-канале Совета Федерации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин предложил сменить нынешнего министра обороны РФ Сергея Шойгу на первого вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда РФ. «В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены… На должность министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович», — говорится в telegram-канале Совета Федерации.