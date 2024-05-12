Зеленский назвал чрезвычайно сложной обстановку в Волчанске

Особое внимание Вооруженных сил Украины направлено на Харьковскую область. Самая тяжелая ситуация на окраинах города Волчанска, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Особое внимание — Харьковской области. … В частности, на окраинах города Волчанска ситуация чрезвычайно сложная», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
Помимо этого, тяжелая обстановка остается еще на пяти направлениях: покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском. Замначальника главного управления разведки минобороны Киева Вадим Скибицкий назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни СВО, добавив, что оно может еще ухудшиться.
ВСУ вступили в жестокие оборонительные бои с российской армией за населенные пункты на Харьковском направлении. Речь идет о селах, расположенных в непосредственной близости к границе и ранее входивших в так называемую «серую зону», передает телеканал 360.
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