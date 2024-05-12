Зеленский назвал чрезвычайно сложной обстановку в Волчанске

13 мая 2024 в 01:56 Размер текста - 17 +

Зеленский сказал, что напокровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском направлениях крайне сложная ситуация Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Особое внимание Вооруженных сил Украины направлено на Харьковскую область. Самая тяжелая ситуация на окраинах города Волчанска, заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Особое внимание — Харьковской области. … В частности, на окраинах города Волчанска ситуация чрезвычайно сложная», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Помимо этого, тяжелая обстановка остается еще на пяти направлениях: покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском. Замначальника главного управления разведки минобороны Киева Вадим Скибицкий назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни СВО, добавив, что оно может еще ухудшиться. ВСУ вступили в жестокие оборонительные бои с российской армией за населенные пункты на Харьковском направлении. Речь идет о селах, расположенных в непосредственной близости к границе и ранее входивших в так называемую «серую зону», передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Особое внимание Вооруженных сил Украины направлено на Харьковскую область. Самая тяжелая ситуация на окраинах города Волчанска, заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Особое внимание — Харьковской области. … В частности, на окраинах города Волчанска ситуация чрезвычайно сложная», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Помимо этого, тяжелая обстановка остается еще на пяти направлениях: покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском. Замначальника главного управления разведки минобороны Киева Вадим Скибицкий назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни СВО, добавив, что оно может еще ухудшиться. ВСУ вступили в жестокие оборонительные бои с российской армией за населенные пункты на Харьковском направлении. Речь идет о селах, расположенных в непосредственной близости к границе и ранее входивших в так называемую «серую зону», передает телеканал 360.