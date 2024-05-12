12 мая 2024
11 мая 2024
10 мая 2024

Бастрыкин проверит мигранта, который угрожал кого-нибудь убить в клубе ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему "Гангстер". Пермь , стол, стакан, бутылка, пистолет, оружие, пм, спиртное, бакал, алкоголь, ствол, криминал, волына
Бастрыкин займется мигрантом, который в клубе угрожал пистолетом на камеру Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке мигранта из Нового Уренгоя (ЯНАО). Дело в том, что мужчина взял охолощенный пистолет и на камеру обещал убить кого-нибудь в клубе, сообщает информационный центр СК РФ.

«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки по факту противоправных действий жителя ЯНАО. В СМИ и социальных медиа получила распространение видеозапись, на которой, как сообщается, житель Нового Уренгоя пришел в ночной клуб с пистолетом и на камеру высказывал угрозы», — написано в telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU выяснило, что молодой человек 2003 года рождения, который высказывал угрозы на камеру в клубе Нового Уренгоя, думал, что съемка предназначалась для личного пользования и не будет распространена. Он извинился перед жителями города и сообщил, что не хотел никого напугать или кому-то угрожать.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке мигранта из Нового Уренгоя (ЯНАО). Дело в том, что мужчина взял охолощенный пистолет и на камеру обещал убить кого-нибудь в клубе, сообщает информационный центр СК РФ. «Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки по факту противоправных действий жителя ЯНАО. В СМИ и социальных медиа получила распространение видеозапись, на которой, как сообщается, житель Нового Уренгоя пришел в ночной клуб с пистолетом и на камеру высказывал угрозы», — написано в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU выяснило, что молодой человек 2003 года рождения, который высказывал угрозы на камеру в клубе Нового Уренгоя, думал, что съемка предназначалась для личного пользования и не будет распространена. Он извинился перед жителями города и сообщил, что не хотел никого напугать или кому-то угрожать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...