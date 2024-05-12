Бастрыкин проверит мигранта, который угрожал кого-нибудь убить в клубе ЯНАО

13 мая 2024 в 02:09 Размер текста - 17 +

Бастрыкин займется мигрантом, который в клубе угрожал пистолетом на камеру Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке мигранта из Нового Уренгоя (ЯНАО). Дело в том, что мужчина взял охолощенный пистолет и на камеру обещал убить кого-нибудь в клубе, сообщает информационный центр СК РФ. «Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки по факту противоправных действий жителя ЯНАО. В СМИ и социальных медиа получила распространение видеозапись, на которой, как сообщается, житель Нового Уренгоя пришел в ночной клуб с пистолетом и на камеру высказывал угрозы», — написано в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU выяснило, что молодой человек 2003 года рождения, который высказывал угрозы на камеру в клубе Нового Уренгоя, думал, что съемка предназначалась для личного пользования и не будет распространена. Он извинился перед жителями города и сообщил, что не хотел никого напугать или кому-то угрожать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке мигранта из Нового Уренгоя (ЯНАО). Дело в том, что мужчина взял охолощенный пистолет и на камеру обещал убить кого-нибудь в клубе, сообщает информационный центр СК РФ. «Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки по факту противоправных действий жителя ЯНАО. В СМИ и социальных медиа получила распространение видеозапись, на которой, как сообщается, житель Нового Уренгоя пришел в ночной клуб с пистолетом и на камеру высказывал угрозы», — написано в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU выяснило, что молодой человек 2003 года рождения, который высказывал угрозы на камеру в клубе Нового Уренгоя, думал, что съемка предназначалась для личного пользования и не будет распространена. Он извинился перед жителями города и сообщил, что не хотел никого напугать или кому-то угрожать.