Часть россиян будет меньше платить за ЖКХ

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Пятирублевая купюра. Екатеринбург, финансы, деньги, наличные, рубли, накопления
Некоторые россияне будут освобождены от комиссии банка за ЖКХ и пени Фото:

С 1 июля некоторые россияне смогут без комиссии оплачивать ЖКХ и пени за просроченные платежи. Соответствующее распоряжение подготовлено, принято и подписано по указанию президента России Владимира Путина, сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

«Нетрудно перевести это в цифровые показатели: при сумме платежа в 5000 рублей ежемесячно экономия составит не менее 600 рублей в год. … Но я хочу отдельно подчеркнуть, что принятое нами решение — это закон не против банков. Это закон о поддержке граждан, о справедливости», — рассказал Пахомов «Известиям».

Так, многодетные родители, их дети старше 18 лет, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов, участников ВОВ и ветеранов боевых действий полностью освобождены от банковской комиссии в 1-3%. Банки, при этом, с пониманием отнеслись к такому решению, а некоторые уже отменили дополнительный сбор для всех своих клиентов.

Новые ограничения Центрального банка России по выдаче кредитных карт и необеспеченных кредитов вступили в силу с 1 января. Теперь для заемщиков с показателем долговой нагрузки до 80% доля выдач потребительских кредитов составляет 25% против 30% в первом квартале 2024 года, передает телеканал 360.

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С 1 июля некоторые россияне смогут без комиссии оплачивать ЖКХ и пени за просроченные платежи. Соответствующее распоряжение подготовлено, принято и подписано по указанию президента России Владимира Путина, сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. «Нетрудно перевести это в цифровые показатели: при сумме платежа в 5000 рублей ежемесячно экономия составит не менее 600 рублей в год. … Но я хочу отдельно подчеркнуть, что принятое нами решение — это закон не против банков. Это закон о поддержке граждан, о справедливости», — рассказал Пахомов «Известиям». Так, многодетные родители, их дети старше 18 лет, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов, участников ВОВ и ветеранов боевых действий полностью освобождены от банковской комиссии в 1-3%. Банки, при этом, с пониманием отнеслись к такому решению, а некоторые уже отменили дополнительный сбор для всех своих клиентов. Новые ограничения Центрального банка России по выдаче кредитных карт и необеспеченных кредитов вступили в силу с 1 января. Теперь для заемщиков с показателем долговой нагрузки до 80% доля выдач потребительских кредитов составляет 25% против 30% в первом квартале 2024 года, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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