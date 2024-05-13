Часть россиян будет меньше платить за ЖКХ

13 мая 2024 в 04:04 Размер текста - 17 +

Некоторые россияне будут освобождены от комиссии банка за ЖКХ и пени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 1 июля некоторые россияне смогут без комиссии оплачивать ЖКХ и пени за просроченные платежи. Соответствующее распоряжение подготовлено, принято и подписано по указанию президента России Владимира Путина, сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. «Нетрудно перевести это в цифровые показатели: при сумме платежа в 5000 рублей ежемесячно экономия составит не менее 600 рублей в год. … Но я хочу отдельно подчеркнуть, что принятое нами решение — это закон не против банков. Это закон о поддержке граждан, о справедливости», — рассказал Пахомов «Известиям». Так, многодетные родители, их дети старше 18 лет, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов, участников ВОВ и ветеранов боевых действий полностью освобождены от банковской комиссии в 1-3%. Банки, при этом, с пониманием отнеслись к такому решению, а некоторые уже отменили дополнительный сбор для всех своих клиентов. Новые ограничения Центрального банка России по выдаче кредитных карт и необеспеченных кредитов вступили в силу с 1 января. Теперь для заемщиков с показателем долговой нагрузки до 80% доля выдач потребительских кредитов составляет 25% против 30% в первом квартале 2024 года, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 июля некоторые россияне смогут без комиссии оплачивать ЖКХ и пени за просроченные платежи. Соответствующее распоряжение подготовлено, принято и подписано по указанию президента России Владимира Путина, сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. «Нетрудно перевести это в цифровые показатели: при сумме платежа в 5000 рублей ежемесячно экономия составит не менее 600 рублей в год. … Но я хочу отдельно подчеркнуть, что принятое нами решение — это закон не против банков. Это закон о поддержке граждан, о справедливости», — рассказал Пахомов «Известиям». Так, многодетные родители, их дети старше 18 лет, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов, участников ВОВ и ветеранов боевых действий полностью освобождены от банковской комиссии в 1-3%. Банки, при этом, с пониманием отнеслись к такому решению, а некоторые уже отменили дополнительный сбор для всех своих клиентов. Новые ограничения Центрального банка России по выдаче кредитных карт и необеспеченных кредитов вступили в силу с 1 января. Теперь для заемщиков с показателем долговой нагрузки до 80% доля выдач потребительских кредитов составляет 25% против 30% в первом квартале 2024 года, передает телеканал 360.