РИАН: жителя Приморья задержали по подозрению в шпионаже на украинскую разведку

13 мая 2024 в 04:18 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в шпионаже на разведку Украины, пишет РИА Новости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Приморском крае был задержан местный житель, подозреваемый в сотрудничестве с украинской военной разведкой. Об этом заявил представитель регионального ФСБ России. «Сотрудниками УФСБ по Приморскому краю прекращена деятельность человека, обвиняемого в государственной измене через шпионаж в пользу украинской разведки и связанной с ней националистической организации, которая в России признана террористической», — сообщил представитель ФСБ. Его слова приводит РИА Новости. По данным ФСБ, задержанный собирал информацию о военных объектах в Приморье для передачи Главному управлению разведки Минобороны Украины. Задержанный осознавал, что эти сведения могут быть использованы против безопасности Российской Федерации. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УФСБ по Приморскому краю. На момент публикации новости ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Приморском крае был задержан местный житель, подозреваемый в сотрудничестве с украинской военной разведкой. Об этом заявил представитель регионального ФСБ России. «Сотрудниками УФСБ по Приморскому краю прекращена деятельность человека, обвиняемого в государственной измене через шпионаж в пользу украинской разведки и связанной с ней националистической организации, которая в России признана террористической», — сообщил представитель ФСБ. Его слова приводит РИА Новости. По данным ФСБ, задержанный собирал информацию о военных объектах в Приморье для передачи Главному управлению разведки Минобороны Украины. Задержанный осознавал, что эти сведения могут быть использованы против безопасности Российской Федерации. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УФСБ по Приморскому краю. На момент публикации новости ответ не поступил.