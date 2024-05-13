РИАН: жителя Приморья задержали по подозрению в шпионаже на украинскую разведку

В Приморском крае был задержан местный житель, подозреваемый в сотрудничестве с украинской военной разведкой. Об этом заявил представитель регионального ФСБ России.
«Сотрудниками УФСБ по Приморскому краю прекращена деятельность человека, обвиняемого в государственной измене через шпионаж в пользу украинской разведки и связанной с ней националистической организации, которая в России признана террористической», — сообщил представитель ФСБ. Его слова приводит РИА Новости.
По данным ФСБ, задержанный собирал информацию о военных объектах в Приморье для передачи Главному управлению разведки Минобороны Украины. Задержанный осознавал, что эти сведения могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УФСБ по Приморскому краю. На момент публикации новости ответ не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.