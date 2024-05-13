РИАН: жителя Приморья задержали по подозрению в шпионаже на украинскую разведку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День Победы. Челябинск, фсб
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в шпионаже на разведку Украины, пишет РИА Новости Фото:

В Приморском крае был задержан местный житель, подозреваемый в сотрудничестве с украинской военной разведкой. Об этом заявил представитель регионального ФСБ России.

«Сотрудниками УФСБ по Приморскому краю прекращена деятельность человека, обвиняемого в государственной измене через шпионаж в пользу украинской разведки и связанной с ней националистической организации, которая в России признана террористической», — сообщил представитель ФСБ. Его слова приводит РИА Новости.

По данным ФСБ, задержанный собирал информацию о военных объектах в Приморье для передачи Главному управлению разведки Минобороны Украины. Задержанный осознавал, что эти сведения могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УФСБ по Приморскому краю. На момент публикации новости ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Приморском крае был задержан местный житель, подозреваемый в сотрудничестве с украинской военной разведкой. Об этом заявил представитель регионального ФСБ России. «Сотрудниками УФСБ по Приморскому краю прекращена деятельность человека, обвиняемого в государственной измене через шпионаж в пользу украинской разведки и связанной с ней националистической организации, которая в России признана террористической», — сообщил представитель ФСБ. Его слова приводит РИА Новости. По данным ФСБ, задержанный собирал информацию о военных объектах в Приморье для передачи Главному управлению разведки Минобороны Украины. Задержанный осознавал, что эти сведения могут быть использованы против безопасности Российской Федерации. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УФСБ по Приморскому краю. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...