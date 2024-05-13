Как на Западе отреагировали на смену главы Минобороны России: главные заявления

Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны РФ

Андрей Белоусов ранее курировал экономический блок Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Путин снял Шойгу с должности министра обороны РФ

Президент России Владимир Путин внес предложение снять с должности нынешнего министра обороны РФ Сергея Шойгу и назначить на его место первого вице-премьера правительства Андрея Белоусова. О том, как на это отреагировали на Западе, — в материале URA.RU.

Белоусов разберется с «влиянием коррупции»

Возможное назначение Андрея Белоусова на должность главы Минобороны России Запад воспринял двояко, однако все называют это решение крайне неожиданным. Британская газета Daily Mail пишет, что такое решение российского лидера кажется «удивительным пренебрежением» по отношению к Шойгу, занимавшему должность с 2012 года.

«Он явно близок к Путину, но кажется странным выбором для победы… Его назначили искоренить коррупцию и реформировать министерство, но, что особенно важно, у него нет никакого опыта в качестве военного стратега», — сообщает газета.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Американские журналисты из Politico пишут, что Белоусов — профильный экономист без видимого «военного опыта». По мнению издания , назначение можно интерпретировать как-то, что руководство России пытается «переключиться» в области проведения спецоперации.

Шойгу получил более высокопоставленную должность

Экс-разведчик из Великобритании Филип Ингрэм считает, что такие перестановки позволят «Путину оставить Шойгу на своей стороне», заявил он Politico. Также решение позволит назначить того, кто разберется с якобы «влиянием коррупции» в Минобороны после задержания замминистра Тимура Иванова.

Британское издание Independent сообщает, что новая должность секретаря Совбеза РФ более высокопоставленная. «[Шойгу] удастся сохранить лицо и непрерывность работы на фоне того, что его новая позиция может рассматриваться как более высокопоставленная, чем роль министра», — приводят мнение журналисты издания.

Решение о смене министра обороны оказалось неожиданностью

Independent подчеркивает, что решение о перестановках в силовом блоке России оказалось для всех неожиданностью. «Изменения будут одобрены парламентариями и являются самыми значительными, которые Путин внес в военное командование с момента начала специальной военной операции», — говорится в материале .

Такого же мнения о неожиданности принятых решений придерживается газета New York Times. «Перестановки в кабинете министров представляют собой редкую перестройку для Путина, который, как правило, избегает необдуманных изменений, и они могут стать переломным моментом в более чем двухлетней спецоперации на Украине», — пишет издание . Журналисты подчеркивают, что, назначив экономиста на должность главы МО РФ российский лидер указал на важность военно-промышленного комплекса страны.

Газета Financial Times сообщает , что назначение Белоусова и другие перестановки принесут вместе с собой «крупнейшую встряску среди его сотрудников служб безопасности за последние полтора десятилетия». Американское издание Washington Post также поддерживает мнени е, что планируются «серьезные» перестановки в сфере безопасности страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил решение Путина об отставке Шойгу с должности министра обороны РФ и назначение Белоусова экономическим аспектом силового блока и необходимостью в инновациях. Подробнее о назначении — в сюжете агентства.