Гартунг пообещал не мешать Текслеру стать губернатором во второй раз

13 мая 2024 в 05:26 Размер текста - 17 +

Челябинская оппозиция не настроена на борьбу за губернаторское кресло Фото: Размик Закарян © URA.RU Лидер региональной ячейки партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) депутат Госдумы Валерий Гартунг пообещал не мешать челябинскому губернатору Алексею Текслеру остаться главой региона на второй срок. Гартунг заявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру против действующего губернатора. «Челябинские эсеры поддержат осенью 2024 года на выборах единоросса Текслера. Он нам нравится и он на своем месте», — приводит «Коммерсант» позицию депутата Госдумы. При этом Гартунг уточнил, что это его личное мнение, а окончательное решение будет принято на региональной партконференции. Он отметил, что региональные эсеры уже поддерживали Текслера на прошлых выборах — за это время он не разочаровал их на посту губернатора. Текслер был назначен врио губернатора области в марте 2019 года. Он шел на выборы самовыдвиженцем при поддержке «Единой России». По итогам голосования Алексей Текслер набрал 69,3% голосов жителей региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер региональной ячейки партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) депутат Госдумы Валерий Гартунг пообещал не мешать челябинскому губернатору Алексею Текслеру остаться главой региона на второй срок. Гартунг заявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру против действующего губернатора. «Челябинские эсеры поддержат осенью 2024 года на выборах единоросса Текслера. Он нам нравится и он на своем месте», — приводит «Коммерсант» позицию депутата Госдумы. При этом Гартунг уточнил, что это его личное мнение, а окончательное решение будет принято на региональной партконференции. Он отметил, что региональные эсеры уже поддерживали Текслера на прошлых выборах — за это время он не разочаровал их на посту губернатора. Текслер был назначен врио губернатора области в марте 2019 года. Он шел на выборы самовыдвиженцем при поддержке «Единой России». По итогам голосования Алексей Текслер набрал 69,3% голосов жителей региона.