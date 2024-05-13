МЧС: число жертв обрушения дома в Белгороде достигло 15

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, газ, последствия, обрушение дома, разрушения, хлопок газа
При обрушении дома в Белгороде погибло 15 человек Фото:
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В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

В результате обрушения жилого дома в Белгороде число погибших возросло до 15. Об этом сообщает МЧС России.

«Cпасатели извлекли пятнадцатого погибшего из-под завалов в Белгороде», — передает официальный telegram-канал ведомства. Ранее сообщалось о 14 жертвах трагедии.

По информации, обнародованной ранее, губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, город подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных сил, что привело к разрушению подъезда многоквартирного дома. В связи с произошедшим Следственный комитет начал расследование по статье о теракте.

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В результате обрушения жилого дома в Белгороде число погибших возросло до 15. Об этом сообщает МЧС России. «Cпасатели извлекли пятнадцатого погибшего из-под завалов в Белгороде», — передает официальный telegram-канал ведомства. Ранее сообщалось о 14 жертвах трагедии. По информации, обнародованной ранее, губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, город подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных сил, что привело к разрушению подъезда многоквартирного дома. В связи с произошедшим Следственный комитет начал расследование по статье о теракте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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