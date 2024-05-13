МЧС: число жертв обрушения дома в Белгороде достигло 15

При обрушении дома в Белгороде погибло 15 человек
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
В результате обрушения жилого дома в Белгороде число погибших возросло до 15. Об этом сообщает МЧС России.
«Cпасатели извлекли пятнадцатого погибшего из-под завалов в Белгороде», — передает официальный telegram-канал ведомства. Ранее сообщалось о 14 жертвах трагедии.
По информации, обнародованной ранее, губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, город подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных сил, что привело к разрушению подъезда многоквартирного дома. В связи с произошедшим Следственный комитет начал расследование по статье о теракте.
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