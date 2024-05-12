12 мая 2024
11 мая 2024

Пермяков ожидает еще одна холодная неделя

© Служба новостей «URA.RU»
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6 мая, дождь и мрак и все равно мир прекрасен! Пермь, мост, перила, холод, деревья, плохая погода, мрак, климат, река, вечер, природа, весна, дождь, поручни, коммунальный мост, влажность, облачность, кама, пасмурность, сумрачность, дождливость, хмурость
В Пермский край придет вторая волна похолодания Фото:

В Пермском крае прогнозируется еще одна холодная неделя с 13 по 19 мая. Первые 12 дней месяца стали самыми холодными с 1999 года. Об этом сообщается на сайте ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета.

«В Прикамье придут два умеренно холодных арктических вторжения. Температура воздуха будет ниже нормы на 7-9 градусов. Осадков до конца недели будет мало, ожидаются они только в понедельник (слабые) и в пятницу», — говорится в сообщении представителей ГИС центра.

В ночные часы 13, 14 и 15 мая в Прикамье ожидаются заморозки от -5 до -7 градусов. Днем будет от +3 до +7 градусов. В среду днем потеплеет до +12 градусов. К выходным в регионе воздух может прогреваться днем до +20 градусов.

Ранее на севере Пермского края 8 мая выпал снег. Пермяки публиковали фотографии и видео природного явления в соцсетях. В некоторых округах региона фиксировалось образование временного снежного покрова.

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В Пермском крае прогнозируется еще одна холодная неделя с 13 по 19 мая. Первые 12 дней месяца стали самыми холодными с 1999 года. Об этом сообщается на сайте ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета. «В Прикамье придут два умеренно холодных арктических вторжения. Температура воздуха будет ниже нормы на 7-9 градусов. Осадков до конца недели будет мало, ожидаются они только в понедельник (слабые) и в пятницу», — говорится в сообщении представителей ГИС центра. В ночные часы 13, 14 и 15 мая в Прикамье ожидаются заморозки от -5 до -7 градусов. Днем будет от +3 до +7 градусов. В среду днем потеплеет до +12 градусов. К выходным в регионе воздух может прогреваться днем до +20 градусов. Ранее на севере Пермского края 8 мая выпал снег. Пермяки публиковали фотографии и видео природного явления в соцсетях. В некоторых округах региона фиксировалось образование временного снежного покрова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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