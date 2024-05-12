Пермяков ожидает еще одна холодная неделя

В Пермский край придет вторая волна похолодания Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае прогнозируется еще одна холодная неделя с 13 по 19 мая. Первые 12 дней месяца стали самыми холодными с 1999 года. Об этом сообщается на сайте ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета.

«В Прикамье придут два умеренно холодных арктических вторжения. Температура воздуха будет ниже нормы на 7-9 градусов. Осадков до конца недели будет мало, ожидаются они только в понедельник (слабые) и в пятницу», — говорится в сообщении представителей ГИС центра.

В ночные часы 13, 14 и 15 мая в Прикамье ожидаются заморозки от -5 до -7 градусов. Днем будет от +3 до +7 градусов. В среду днем потеплеет до +12 градусов. К выходным в регионе воздух может прогреваться днем до +20 градусов.

Ранее на севере Пермского края 8 мая выпал снег. Пермяки публиковали фотографии и видео природного явления в соцсетях. В некоторых округах региона фиксировалось образование временного снежного покрова.