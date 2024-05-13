Поисково-спасательные работы в связи с обрушением дома в Белгороде завершены, уточнили в МЧС
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
Поисково-спасательные работы в связи с обрушением дома в Белгороде из-за украинского ракетного обстрела завершены. Об этом сообщили в МЧС РФ.
«Поисково-спасательные работы и разбор завалов в Белгороде завершены», — подчеркнули в ведомстве. В итоге 17 человек удалось спасти, однако 15 человек погибли.
Частичное обрушение дома в Белгороде из-за обстрела Украины произошло накануне. Дело классифицировано как теракт. Спустя время после ракетного попадания в дом, произошло частичное обрушение крыши здания. Жильцы в настоящий момент размещены в местах временного содержания.
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