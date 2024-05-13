Подполье: мощнейший российский удар настиг 200 бойцов ВСУ под Харьковом

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по 200 бойцам ВСУ в Харьковской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, поражение, взрыв,  stock
ВС РФ нанесли удар по месту доукомплектования ВСУ, сообщил Сергей Лебедев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районе города Чугуева Харьковской области порядка 200 военных ВСУ попали под удар российской армии. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Около 200 военных ВСУ попали под удар российских ВС под Чугуевом в Харьковской области», — заявил Сергей Лебедев. Его слова приводит РИА Новости.

Уточняется, что Чугуев используется для снабжения украинской армии, которую позже направляют на Липцы, Волчанск и изюмско-купянское направление. Также населенный пункт служит местом доукомплектования сил ВСУ.

Российские войска начали активное наступление в Харьковской области 11 мая. За два дня ВС РФ освободили в регионе восемь населенных пунктов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В районе города Чугуева Харьковской области порядка 200 военных ВСУ попали под удар российской армии. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Около 200 военных ВСУ попали под удар российских ВС под Чугуевом в Харьковской области», — заявил Сергей Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Уточняется, что Чугуев используется для снабжения украинской армии, которую позже направляют на Липцы, Волчанск и изюмско-купянское направление. Также населенный пункт служит местом доукомплектования сил ВСУ. Российские войска начали активное наступление в Харьковской области 11 мая. За два дня ВС РФ освободили в регионе восемь населенных пунктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...