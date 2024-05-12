На Челябинск утром 13 мая обрушился снег с дождем. Фото и видео непогоды после 20-градусного потепления передает корреспондент URA.RU.
«На улице мокрый снег. Очень холодно и сыро», — сообщает корреспондент URA.RU.
По данным сервиса «Пробки онлайн» от платформы 2ГИС непогода не привела к образованию существенных пробок. В целом обстановка спокойная, обилия на карте Челябинска ДТП нет.
Ранее синоптики предупреждали о сильном мокром снеге, который придет в регион 13 мая. Кроме сильных осадков сообщалось о ветре порывами до 18 метров в секунду, а также снижении температуры до нуля. Согласно прогнозам метеорологов, непогода продлится ближайшие сутки.
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