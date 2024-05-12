12 мая 2024
11 мая 2024

На Челябинск обрушился снег с дождем. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Буран. Челябинск
Утро 13 мая встретило челябинцев мокрым снегом Фото:

На Челябинск утром 13 мая обрушился снег с дождем. Фото и видео непогоды после 20-градусного потепления передает корреспондент URA.RU.

«На улице мокрый снег. Очень холодно и сыро», — сообщает корреспондент URA.RU.

По данным сервиса «Пробки онлайн» от платформы 2ГИС непогода не привела к образованию существенных пробок. В целом обстановка спокойная, обилия на карте Челябинска ДТП нет.

Ранее синоптики предупреждали о сильном мокром снеге, который придет в регион 13 мая. Кроме сильных осадков сообщалось о ветре порывами до 18 метров в секунду, а также снижении температуры до нуля. Согласно прогнозам метеорологов, непогода продлится ближайшие сутки.

Буран. Челябинск
Мокрый снег тает на асфальте
Фото:
Буран. Челябинск
Многие владельцы автомобилей уже сменили шины на летние
Фото:

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На Челябинск утром 13 мая обрушился снег с дождем. Фото и видео непогоды после 20-градусного потепления передает корреспондент URA.RU. «На улице мокрый снег. Очень холодно и сыро», — сообщает корреспондент URA.RU. По данным сервиса «Пробки онлайн» от платформы 2ГИС непогода не привела к образованию существенных пробок. В целом обстановка спокойная, обилия на карте Челябинска ДТП нет. Ранее синоптики предупреждали о сильном мокром снеге, который придет в регион 13 мая. Кроме сильных осадков сообщалось о ветре порывами до 18 метров в секунду, а также снижении температуры до нуля. Согласно прогнозам метеорологов, непогода продлится ближайшие сутки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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