На Челябинск обрушился снег с дождем. Фото, видео

13 мая 2024 в 09:37 Размер текста - 17 +

Утро 13 мая встретило челябинцев мокрым снегом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Челябинск утром 13 мая обрушился снег с дождем. Фото и видео непогоды после 20-градусного потепления передает корреспондент URA.RU. «На улице мокрый снег. Очень холодно и сыро», — сообщает корреспондент URA.RU. По данным сервиса «Пробки онлайн» от платформы 2ГИС непогода не привела к образованию существенных пробок. В целом обстановка спокойная, обилия на карте Челябинска ДТП нет. Ранее синоптики предупреждали о сильном мокром снеге, который придет в регион 13 мая. Кроме сильных осадков сообщалось о ветре порывами до 18 метров в секунду, а также снижении температуры до нуля. Согласно прогнозам метеорологов, непогода продлится ближайшие сутки. Мокрый снег тает на асфальте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Многие владельцы автомобилей уже сменили шины на летние Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Челябинск утром 13 мая обрушился снег с дождем. Фото и видео непогоды после 20-градусного потепления передает корреспондент URA.RU. «На улице мокрый снег. Очень холодно и сыро», — сообщает корреспондент URA.RU. По данным сервиса «Пробки онлайн» от платформы 2ГИС непогода не привела к образованию существенных пробок. В целом обстановка спокойная, обилия на карте Челябинска ДТП нет. Ранее синоптики предупреждали о сильном мокром снеге, который придет в регион 13 мая. Кроме сильных осадков сообщалось о ветре порывами до 18 метров в секунду, а также снижении температуры до нуля. Согласно прогнозам метеорологов, непогода продлится ближайшие сутки.