Челябинскую трассу М5 заносит снегом. Видео

13 мая 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

В горнозаводской зоне Челябинской области трассу М5 засыпает снегом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Трассу М5 в горнозаводской зоне Челябинской области засыпает мокрым снегом. Видео снегопада поделились водители в telegram-канале «Трасса М5 Уфа-Челябинск». «Златоуст, обстановка не улучшается. Продолжает идти сильный снег», — пишет один из участников канала, который поделился видео снегопада из кабины грузовика. Ранее другой водитель показал, как уже занесло снегом трассу через хребет Уреньга. На повороте на Бердяуш снег на дороге пока тает, дорога мокрая. По данным автомобилистов, местами снег образует накат. О гололеде пока не сообщается. Водители просят друг друга быть предельно внимательными за рулем. Ранее пресс-служба регионального ГИБДД выступила с экстренным обращением из-за обильного снегопада. Синоптики предупреждали накануне, что в регионе пройдет мокрый снег с дождем, а порывы ветра будут доходить до 18 метров в секунду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трассу М5 в горнозаводской зоне Челябинской области засыпает мокрым снегом. Видео снегопада поделились водители в telegram-канале «Трасса М5 Уфа-Челябинск». «Златоуст, обстановка не улучшается. Продолжает идти сильный снег», — пишет один из участников канала, который поделился видео снегопада из кабины грузовика. Ранее другой водитель показал, как уже занесло снегом трассу через хребет Уреньга. На повороте на Бердяуш снег на дороге пока тает, дорога мокрая. По данным автомобилистов, местами снег образует накат. О гололеде пока не сообщается. Водители просят друг друга быть предельно внимательными за рулем. Ранее пресс-служба регионального ГИБДД выступила с экстренным обращением из-за обильного снегопада. Синоптики предупреждали накануне, что в регионе пройдет мокрый снег с дождем, а порывы ветра будут доходить до 18 метров в секунду.