В Грузии на протестах задержали граждан РФ и США

13 мая 2024 в 10:53 Размер текста - 17 +

Всего на митинге было задержано 20 человек Фото: Наталья Борисова © URA.RU Полиция Грузии задержала на протестах в Тбилиси 20 человек. Среди них есть гражданин России и два американца. Об этом сообщает местное МВД. «В частности, [задержан] гражданин России 2002 года рождения, а также гражданин США 1995 года рождения… и еще один гражданин этой же страны», — сообщает ведомство, передает РИА Новости. Отмечается, что гражданин Штатов при задержании отказался сообщать информацию о своей личности. Он потребовал связаться с посольством своей страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция Грузии задержала на протестах в Тбилиси 20 человек. Среди них есть гражданин России и два американца. Об этом сообщает местное МВД. «В частности, [задержан] гражданин России 2002 года рождения, а также гражданин США 1995 года рождения… и еще один гражданин этой же страны», — сообщает ведомство, передает РИА Новости. Отмечается, что гражданин Штатов при задержании отказался сообщать информацию о своей личности. Он потребовал связаться с посольством своей страны.