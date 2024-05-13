В Грузии на протестах задержали граждан РФ и США

Всего на митинге было задержано 20 человек
Полиция Грузии задержала на протестах в Тбилиси 20 человек. Среди них есть гражданин России и два американца. Об этом сообщает местное МВД.
«В частности, [задержан] гражданин России 2002 года рождения, а также гражданин США 1995 года рождения… и еще один гражданин этой же страны», — сообщает ведомство, передает РИА Новости. Отмечается, что гражданин Штатов при задержании отказался сообщать информацию о своей личности. Он потребовал связаться с посольством своей страны.
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