В Копейске, городе-спутнике Челябинска, затопило помещения нового многофункционального центра, который был открыт в декабре 2022 года. Фото потопа разместили посетители в соцсетях.
«Копейское МФЦ это, конечно, что-то. И это у них не чрезвычайная ситуация? Боже, как там девочки работают. И еще удивляются, что у них сотрудников не хватает», — указано в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».
На фото заметно, что после многочисленных протечек с потолка вода образовала большие лужи на полу. Сотрудники МФЦ пытаются исправить ситуацию, вытирая их тряпками. Компьютеры и другую оргтехнику они прикрыли полиэтиленом. К моменту публикации дозвониться до многофункционального центра по всем указанным в открытом доступе телефонам корреспонденту URA.RU не удалось.
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