12 мая 2024

В Копейске затопило новый МФЦ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, потолок, плесень, протечка крыши, школа, потоп
В МФЦ протекла кровля Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, затопило помещения нового многофункционального центра, который был открыт в декабре 2022 года. Фото потопа разместили посетители в соцсетях.

«Копейское МФЦ это, конечно, что-то. И это у них не чрезвычайная ситуация? Боже, как там девочки работают. И еще удивляются, что у них сотрудников не хватает», — указано в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

На фото заметно, что после многочисленных протечек с потолка вода образовала большие лужи на полу. Сотрудники МФЦ пытаются исправить ситуацию, вытирая их тряпками. Компьютеры и другую оргтехнику они прикрыли полиэтиленом. К моменту публикации дозвониться до многофункционального центра по всем указанным в открытом доступе телефонам корреспонденту URA.RU не удалось.

Лужи на полу прикрыты тряпками
Лужи на полу прикрыты тряпками
На потолке явные следы протечек
На потолке явные следы протечек
Рабочие места закрыты полиэтиленом
Рабочие места закрыты полиэтиленом
Сотрудники пытаются спасти компьютеры и технику
Сотрудники пытаются спасти компьютеры и технику

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, затопило помещения нового многофункционального центра, который был открыт в декабре 2022 года. Фото потопа разместили посетители в соцсетях. «Копейское МФЦ это, конечно, что-то. И это у них не чрезвычайная ситуация? Боже, как там девочки работают. И еще удивляются, что у них сотрудников не хватает», — указано в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте». На фото заметно, что после многочисленных протечек с потолка вода образовала большие лужи на полу. Сотрудники МФЦ пытаются исправить ситуацию, вытирая их тряпками. Компьютеры и другую оргтехнику они прикрыли полиэтиленом. К моменту публикации дозвониться до многофункционального центра по всем указанным в открытом доступе телефонам корреспонденту URA.RU не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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