В Копейске затопило новый МФЦ. Фото

13 мая 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

В МФЦ протекла кровля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске, городе-спутнике Челябинска, затопило помещения нового многофункционального центра, который был открыт в декабре 2022 года. Фото потопа разместили посетители в соцсетях. «Копейское МФЦ это, конечно, что-то. И это у них не чрезвычайная ситуация? Боже, как там девочки работают. И еще удивляются, что у них сотрудников не хватает», — указано в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте». На фото заметно, что после многочисленных протечек с потолка вода образовала большие лужи на полу. Сотрудники МФЦ пытаются исправить ситуацию, вытирая их тряпками. Компьютеры и другую оргтехнику они прикрыли полиэтиленом. К моменту публикации дозвониться до многофункционального центра по всем указанным в открытом доступе телефонам корреспонденту URA.RU не удалось. Лужи на полу прикрыты тряпками Подслушано Копейск, vk.com На потолке явные следы протечек Подслушано Копейск, vk.com Рабочие места закрыты полиэтиленом Подслушано Копейск, vk.com Сотрудники пытаются спасти компьютеры и технику Подслушано Копейск, vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, затопило помещения нового многофункционального центра, который был открыт в декабре 2022 года. Фото потопа разместили посетители в соцсетях. «Копейское МФЦ это, конечно, что-то. И это у них не чрезвычайная ситуация? Боже, как там девочки работают. И еще удивляются, что у них сотрудников не хватает», — указано в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте». На фото заметно, что после многочисленных протечек с потолка вода образовала большие лужи на полу. Сотрудники МФЦ пытаются исправить ситуацию, вытирая их тряпками. Компьютеры и другую оргтехнику они прикрыли полиэтиленом. К моменту публикации дозвониться до многофункционального центра по всем указанным в открытом доступе телефонам корреспонденту URA.RU не удалось.