12 мая 2024

Бастрыкин поручил завести дело после избиения ветерана СВО в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин получит доклад о ходе расследования дела Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после избиения 45-летнего участника СВО в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело», — следует из сообщения. Также Бастрыкину передадут доклад о ходе расследования дела.

Инцидент произошел вечером 11 мая. По словам пострадавшего, он пытался защитить своего друга в конфликте. Во время выяснения отношений мужчину ударили бутылкой по голове. Позже один из обидчиков, предложил участнику СВО 500 тысяч рублей, чтобы конфликт урегулировать, но ветеран отказался.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после избиения 45-летнего участника СВО в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело», — следует из сообщения. Также Бастрыкину передадут доклад о ходе расследования дела. Инцидент произошел вечером 11 мая. По словам пострадавшего, он пытался защитить своего друга в конфликте. Во время выяснения отношений мужчину ударили бутылкой по голове. Позже один из обидчиков, предложил участнику СВО 500 тысяч рублей, чтобы конфликт урегулировать, но ветеран отказался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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