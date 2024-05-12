Бастрыкин поручил завести дело после избиения ветерана СВО в Екатеринбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после избиения 45-летнего участника СВО в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело», — следует из сообщения. Также Бастрыкину передадут доклад о ходе расследования дела.
Инцидент произошел вечером 11 мая. По словам пострадавшего, он пытался защитить своего друга в конфликте. Во время выяснения отношений мужчину ударили бутылкой по голове. Позже один из обидчиков, предложил участнику СВО 500 тысяч рублей, чтобы конфликт урегулировать, но ветеран отказался.
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