Андрей Макаревич* во время пранка признался, что «считает дни» до победы Украины

Музыкант Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иноагентом) признался, что «считает дни» до победы Украины в конфликте с РФ. Об этом он сказал в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, один из которых представился украинским президентом Владимиром Зеленским.
Музыкант заявил, что до победы Киева он «считает дни». «Я в первый день победы вашей, если позовут, естественно, с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт", — сказал Андрей Макаревич пранкерам, передает РИА Новости.
Ранее Лексус и Вован позвонили от имени Зеленского певцу Шарлоту. Блогеры записали, как молодой музыкант исполнял гимн Украины и скандировал русофобские речевки, напоминает MK.RU.
*Андрей Макаревич внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов
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