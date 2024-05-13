Андрей Макаревич* во время пранка признался, что «считает дни» до победы Украины

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Иноагент Андрей Макаревич попался на пранк Вована и Лексуса
Иноагент Андрей Макаревич попался на пранк Вована и Лексуса Фото:

Музыкант Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иноагентом) признался, что «считает дни» до победы Украины в конфликте с РФ. Об этом он сказал в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, один из которых представился украинским президентом Владимиром Зеленским.

Музыкант заявил, что до победы Киева он «считает дни». «Я в первый день победы вашей, если позовут, естественно, с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт", — сказал Андрей Макаревич пранкерам, передает РИА Новости.

Ранее Лексус и Вован позвонили от имени Зеленского певцу Шарлоту. Блогеры записали, как молодой музыкант исполнял гимн Украины и скандировал русофобские речевки, напоминает MK.RU.

*Андрей Макаревич внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов

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Музыкант Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иноагентом) признался, что «считает дни» до победы Украины в конфликте с РФ. Об этом он сказал в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, один из которых представился украинским президентом Владимиром Зеленским. Музыкант заявил, что до победы Киева он «считает дни». «Я в первый день победы вашей, если позовут, естественно, с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт", — сказал Андрей Макаревич пранкерам, передает РИА Новости. Ранее Лексус и Вован позвонили от имени Зеленского певцу Шарлоту. Блогеры записали, как молодой музыкант исполнял гимн Украины и скандировал русофобские речевки, напоминает MK.RU. *Андрей Макаревич внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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