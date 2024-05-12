МЧС ХМАО следит за угрозой паводка в Нижневартовске

В Нижневартовске снизился уровень воды в реке Обь

13 мая 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

На случай ЧП в ХМАО подготовлена группа из 4 тысяч человек Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU МЧС ХМАО начал патрулирование береговой линии реки Обь в районе Нижневартовска из-за угрозы подтопления. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МЧС. «В связи со складывающейся обстановкой проводится патрулирование береговой линии реки Обь экипажем аварийно-спасательной службы города Нижневартовска, замеры уровня воды производятся каждые 4 часа. По состоянию на 13 мая уровень воды в реке Обь в границах города составляет 880 сантиметров. За сутки уровень воды упал на 10 см», — сообщили в ведомстве. При этом в ведомстве отметили, что паводковая ситуация находится под контролем. До критического уровня, при котором начнет затапливать дачные кооперативы, осталось 100 сантиметров. На случай ЧП подготовлены пункты временного размещения. Оперативно-спасательные группы проводят разъяснительную работу с населением. «К проведению мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС в паводкоопасном периоде на территории ХМАО создана группировка сил и средств общей численностью личного состава более 4 с половиной тысяч человек, более 1000 единиц техники, 189 плавсредств и 7 беспилотных авиационных систем», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске введен режим повышенной готовности из-за угрозы паводка. Решение о введении особого режима было принято 12 мая после внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МЧС ХМАО начал патрулирование береговой линии реки Обь в районе Нижневартовска из-за угрозы подтопления. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МЧС. «В связи со складывающейся обстановкой проводится патрулирование береговой линии реки Обь экипажем аварийно-спасательной службы города Нижневартовска, замеры уровня воды производятся каждые 4 часа. По состоянию на 13 мая уровень воды в реке Обь в границах города составляет 880 сантиметров. За сутки уровень воды упал на 10 см», — сообщили в ведомстве. При этом в ведомстве отметили, что паводковая ситуация находится под контролем. До критического уровня, при котором начнет затапливать дачные кооперативы, осталось 100 сантиметров. На случай ЧП подготовлены пункты временного размещения. Оперативно-спасательные группы проводят разъяснительную работу с населением. «К проведению мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС в паводкоопасном периоде на территории ХМАО создана группировка сил и средств общей численностью личного состава более 4 с половиной тысяч человек, более 1000 единиц техники, 189 плавсредств и 7 беспилотных авиационных систем», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске введен режим повышенной готовности из-за угрозы паводка. Решение о введении особого режима было принято 12 мая после внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.