Министр Козлитина: сохраняется угроза обрушения дома в Белгороде

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Дом в Белгороде частично обрушился 12 мая Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

В Белгороде сохраняется угроза обрушения дома после обвала подъезда 12 мая. Об этом заявила глава регионального минстроя Оксана Козлитина на оперативном совещании.

Губернатор Вячеслав Гладков спросил у главы ведомства, сохраняется ли угроза обрушения здания. «Да, она сохраняется, в части одной блок-секции — до деформационных швов», — сказала Оксана Козлитина. Ее слова приводит РИА Новости.

Ранее многоэтажка в Белгороде была частично обрушена после массированного обстрела со стороны ВСУ. По данным МЧС, из-за трагедии погибли 15 человек.

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В Белгороде сохраняется угроза обрушения дома после обвала подъезда 12 мая. Об этом заявила глава регионального минстроя Оксана Козлитина на оперативном совещании. Губернатор Вячеслав Гладков спросил у главы ведомства, сохраняется ли угроза обрушения здания. «Да, она сохраняется, в части одной блок-секции — до деформационных швов», — сказала Оксана Козлитина. Ее слова приводит РИА Новости. Ранее многоэтажка в Белгороде была частично обрушена после массированного обстрела со стороны ВСУ. По данным МЧС, из-за трагедии погибли 15 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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