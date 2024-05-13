Министр Козлитина: сохраняется угроза обрушения дома в Белгороде

Дом в Белгороде частично обрушился 12 мая
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
В Белгороде сохраняется угроза обрушения дома после обвала подъезда 12 мая. Об этом заявила глава регионального минстроя Оксана Козлитина на оперативном совещании.
Губернатор Вячеслав Гладков спросил у главы ведомства, сохраняется ли угроза обрушения здания. «Да, она сохраняется, в части одной блок-секции — до деформационных швов», — сказала Оксана Козлитина. Ее слова приводит РИА Новости.
Ранее многоэтажка в Белгороде была частично обрушена после массированного обстрела со стороны ВСУ. По данным МЧС, из-за трагедии погибли 15 человек.
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