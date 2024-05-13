Происшествия Министр Козлитина: сохраняется угроза обрушения дома в Белгороде 13 мая 2024 в 12:34 Размер текста - 17 + Дом в Белгороде частично обрушился 12 мая Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области https://t.me/vvgladkov/6882 новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома В Белгороде сохраняется угроза обрушения дома после обвала подъезда 12 мая. Об этом заявила глава регионального минстроя Оксана Козлитина на оперативном совещании. Губернатор Вячеслав Гладков спросил у главы ведомства, сохраняется ли угроза обрушения здания. «Да, она сохраняется, в части одной блок-секции — до деформационных швов», — сказала Оксана Козлитина. Ее слова приводит РИА Новости. Ранее многоэтажка в Белгороде была частично обрушена после массированного обстрела со стороны ВСУ. По данным МЧС, из-за трагедии погибли 15 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Белгороде сохраняется угроза обрушения дома после обвала подъезда 12 мая. Об этом заявила глава регионального минстроя Оксана Козлитина на оперативном совещании. Губернатор Вячеслав Гладков спросил у главы ведомства, сохраняется ли угроза обрушения здания. «Да, она сохраняется, в части одной блок-секции — до деформационных швов», — сказала Оксана Козлитина. Ее слова приводит РИА Новости. Ранее многоэтажка в Белгороде была частично обрушена после массированного обстрела со стороны ВСУ. По данным МЧС, из-за трагедии погибли 15 человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям