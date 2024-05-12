Суд освободил от наказания виновного в коррупции экс-директора госкомпании ЯНАО. Скрин

В Салехарде осудили экс-директора «Ямалгосснаб», подозреваемого в хищениях

13 мая 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

Суд Салехарда вынес обвинительный приговор экс-директору «Ямалгосснаб» Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале В Салехарде (ЯНАО) суд вынес обвинительный приговор экс-директору государственного унитарного предприятия «Ямалгосснаб» Константину Михайлицкому, обвиняемому в многомиллионных хищениях. Информация об этом содержится в картотеке суда. «Суд Салехарда вынес обвинительный приговор Константину Михайлицкому. Приговор зачитан 13 мая», — сообщается в карточке уголовного процесса, размещенной на сайте горсуда окружной столицы. По версии следствия, находясь на посту директора «Ямалгосснаба», он в 2015—2017 годах начислял зарплаты из фонда заработной платы предприятия сотрудникам своего подмосковного офиса, которых проводил по ведомостям как сотрудников отдела предприятия. Второй эпизод был связан с покупкой предприятием в 2016 году запчастей для внедорожников на сумму шесть миллионов рублей у специально созданной для этой цели фирмы-однодневки. От источников, присутствующих на оглашении приговора, корреспонденту агентства стало известно, что по первому эпизоду судья Данил Яковлев не нашел оснований для обвинения. По второму эпизоду обвинение по статье «Присвоение или растрата» было заменено на менее тяжкое «Злоупотребление служебным положением», что влечет за собой уголовное наказание, уголовное преследование по ней составляет шесть лет. Михайлицкий был освобожден от наказания в связи с истекшим сроком давности. Сторона обвинения будет оспаривать решение в апелляционной инстанции. Судебный процесс по делу начался в 2021 году. За время рассмотрения дела сменилось три судьи, два предыдущих ушли в отставку, по обстоятельствам, не связанным с данным процессом. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружной прокуратуры. на момент публикации новости ответ не получен. Экс-директору «Ямалгосснаб» Константину Михайлицкому вынесли обвинительный приговор скрин с сайта горсуда Салехарда Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде (ЯНАО) суд вынес обвинительный приговор экс-директору государственного унитарного предприятия «Ямалгосснаб» Константину Михайлицкому, обвиняемому в многомиллионных хищениях. Информация об этом содержится в картотеке суда. «Суд Салехарда вынес обвинительный приговор Константину Михайлицкому. Приговор зачитан 13 мая», — сообщается в карточке уголовного процесса, размещенной на сайте горсуда окружной столицы. По версии следствия, находясь на посту директора «Ямалгосснаба», он в 2015—2017 годах начислял зарплаты из фонда заработной платы предприятия сотрудникам своего подмосковного офиса, которых проводил по ведомостям как сотрудников отдела предприятия. Второй эпизод был связан с покупкой предприятием в 2016 году запчастей для внедорожников на сумму шесть миллионов рублей у специально созданной для этой цели фирмы-однодневки. От источников, присутствующих на оглашении приговора, корреспонденту агентства стало известно, что по первому эпизоду судья Данил Яковлев не нашел оснований для обвинения. По второму эпизоду обвинение по статье «Присвоение или растрата» было заменено на менее тяжкое «Злоупотребление служебным положением», что влечет за собой уголовное наказание, уголовное преследование по ней составляет шесть лет. Михайлицкий был освобожден от наказания в связи с истекшим сроком давности. Сторона обвинения будет оспаривать решение в апелляционной инстанции. Судебный процесс по делу начался в 2021 году. За время рассмотрения дела сменилось три судьи, два предыдущих ушли в отставку, по обстоятельствам, не связанным с данным процессом. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружной прокуратуры. на момент публикации новости ответ не получен.