Челябинцев предупредили об отключении горячей воды. Список

Опрессовки в Челябинске начнутся с 21 мая
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Касли. Вода. Челябинск., кран, вода, водоснабжение, гигиена, мытье рук
На первом этапе опрессовок горячая вода пропадет почти в 1200 жилых домах Фото:

В Челябинске 21 мая приступят к опрессовке теплосетей, с которыми связано отключение ГВС. Об этом предупредили 13 мая в мэрии областного центра.

«Первый основной этап гидравлических испытаний на тепловых сетях. Под отключение горячего водоснабжения попадут 1183 жилых многоквартирных дома, 75 детских садов, 71 учебное заведение и 23 лечебных учреждения во всех семи районах Челябинска. Завершить все необходимые работы коммунальные службы должны до 4 июня включительно», — пояснили в пресс-службе администрации.

Также с 20 мая начнутся гидравлические испытания на локальных котельных. Они будут реализованы по отдельному графику. С полным перечнем домов, где 21 мая отключат горячую воду, можно ознакомиться здесь. Начало опрессовок в городе начинается в опозданием на неделю — из-за предупреждения синоптиков о похолодании. В ближайший день в регионе будет идти снег, а температура колебаться около нуля. А 14, 15 и 16 мая областной гидрометцентр обещает заморозки до минус 5 градусов.

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В Челябинске 21 мая приступят к опрессовке теплосетей, с которыми связано отключение ГВС. Об этом предупредили 13 мая в мэрии областного центра. «Первый основной этап гидравлических испытаний на тепловых сетях. Под отключение горячего водоснабжения попадут 1183 жилых многоквартирных дома, 75 детских садов, 71 учебное заведение и 23 лечебных учреждения во всех семи районах Челябинска. Завершить все необходимые работы коммунальные службы должны до 4 июня включительно», — пояснили в пресс-службе администрации. Также с 20 мая начнутся гидравлические испытания на локальных котельных. Они будут реализованы по отдельному графику. С полным перечнем домов, где 21 мая отключат горячую воду, можно ознакомиться здесь. Начало опрессовок в городе начинается в опозданием на неделю — из-за предупреждения синоптиков о похолодании. В ближайший день в регионе будет идти снег, а температура колебаться около нуля. А 14, 15 и 16 мая областной гидрометцентр обещает заморозки до минус 5 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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