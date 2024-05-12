12 мая 2024

В Челябинской области похолодает до минус 5 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Заморозки. Челябинск, листья, заморозки, осень, лед, дубовый лист, похолодание, лед на луже
Три ночи подряд в Челябинской области температура будет опускаться до минус 5 градусов Фото:

Заморозки до минус 5 градусов придут в Челябинскую область 14, 15 и 16 мая. Экстренное предупреждение распространил региональный гидрометеоцентр.

«Ночью 14—16 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки до минус 5 градусов. Как на почве, так и в воздухе», — говорится в тексте документа.

Сейчас регион и его столицу засыпает снегом. Потепление, пришедшее в Челябинскую область на выходных, 13 мая сменилось похолоданием до околонулевой температуры, дождем и мокрым снегом — особенно сильным в горнозаводской местности. Пока движение на региональных и федеральных трассах остается рабочим, но осадки усиливаются и продлятся минимум до конца дня.

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Заморозки до минус 5 градусов придут в Челябинскую область 14, 15 и 16 мая. Экстренное предупреждение распространил региональный гидрометеоцентр. «Ночью 14—16 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки до минус 5 градусов. Как на почве, так и в воздухе», — говорится в тексте документа. Сейчас регион и его столицу засыпает снегом. Потепление, пришедшее в Челябинскую область на выходных, 13 мая сменилось похолоданием до околонулевой температуры, дождем и мокрым снегом — особенно сильным в горнозаводской местности. Пока движение на региональных и федеральных трассах остается рабочим, но осадки усиливаются и продлятся минимум до конца дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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