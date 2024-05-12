В Челябинской области похолодает до минус 5 градусов

13 мая 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

Три ночи подряд в Челябинской области температура будет опускаться до минус 5 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заморозки до минус 5 градусов придут в Челябинскую область 14, 15 и 16 мая. Экстренное предупреждение распространил региональный гидрометеоцентр. «Ночью 14—16 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки до минус 5 градусов. Как на почве, так и в воздухе», — говорится в тексте документа. Сейчас регион и его столицу засыпает снегом. Потепление, пришедшее в Челябинскую область на выходных, 13 мая сменилось похолоданием до околонулевой температуры, дождем и мокрым снегом — особенно сильным в горнозаводской местности. Пока движение на региональных и федеральных трассах остается рабочим, но осадки усиливаются и продлятся минимум до конца дня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заморозки до минус 5 градусов придут в Челябинскую область 14, 15 и 16 мая. Экстренное предупреждение распространил региональный гидрометеоцентр. «Ночью 14—16 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки до минус 5 градусов. Как на почве, так и в воздухе», — говорится в тексте документа. Сейчас регион и его столицу засыпает снегом. Потепление, пришедшее в Челябинскую область на выходных, 13 мая сменилось похолоданием до околонулевой температуры, дождем и мокрым снегом — особенно сильным в горнозаводской местности. Пока движение на региональных и федеральных трассах остается рабочим, но осадки усиливаются и продлятся минимум до конца дня.