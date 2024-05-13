NYT: харьковское наступление ВС РФ вынудит Киев пойти на перемирие

Наступление армии России на Харьков может вынудить Киев пойти на перемирие с Москвой. Об этом написали в газете The New York Times.
В материале написали, что если ВС РФ прорвет оборону Харькова, то в глазах Запада многомиллиардные вложения в Киев будут напрасными. «Это, в свою очередь, возможно, усилит давление на украинское руководство, чтобы оно договорилось о перемирии с Россией», —
Ранее NYT писало, что Украина может лишиться большей части армии, если продолжит всеми силами удерживать позиции на харьковском направлении. Австралийский генерал в отставке Мик Райан заявил, что такое развитие событий подорвет моральный дух в рядах ВСУ.
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