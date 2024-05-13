NYT: харьковское наступление ВС РФ вынудит Киев пойти на перемирие

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ВС РФ активно наступают под Харьковом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Наступление армии России на Харьков может вынудить Киев пойти на перемирие с Москвой. Об этом написали в газете The New York Times.

В материале написали, что если ВС РФ прорвет оборону Харькова, то в глазах Запада многомиллиардные вложения в Киев будут напрасными. «Это, в свою очередь, возможно, усилит давление на украинское руководство, чтобы оно договорилось о перемирии с Россией», — говорится в статье.

Ранее NYT писало, что Украина может лишиться большей части армии, если продолжит всеми силами удерживать позиции на харьковском направлении. Австралийский генерал в отставке Мик Райан заявил, что такое развитие событий подорвет моральный дух в рядах ВСУ.

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Наступление армии России на Харьков может вынудить Киев пойти на перемирие с Москвой. Об этом написали в газете The New York Times. В материале написали, что если ВС РФ прорвет оборону Харькова, то в глазах Запада многомиллиардные вложения в Киев будут напрасными. «Это, в свою очередь, возможно, усилит давление на украинское руководство, чтобы оно договорилось о перемирии с Россией», — говорится в статье. Ранее NYT писало, что Украина может лишиться большей части армии, если продолжит всеми силами удерживать позиции на харьковском направлении. Австралийский генерал в отставке Мик Райан заявил, что такое развитие событий подорвет моральный дух в рядах ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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