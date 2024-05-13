Лавров: Россия готова к войне с Западом на поле боя

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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, топ, лавров сергей
Сергей Лавров заявил о готовности России бороться с Западом Фото:

Россия готова к борьбе с Западом на поле боя вокруг Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Если Запад хочет биться на поле боя в ситуации вокруг Украины, то Москва к этому готова», — заявил Сергей Лавров во время консультаций в Совете Федерации. Видео с его выступлением опубликовано в telegram-канале Совфеда.

Ранее сообщалось о планах НАТО провести масштабные учения. В ходе мероприятий страны альянса намерены отработать начало войны с Россией, пишет «Царьград».

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Россия готова к борьбе с Западом на поле боя вокруг Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров. «Если Запад хочет биться на поле боя в ситуации вокруг Украины, то Москва к этому готова», — заявил Сергей Лавров во время консультаций в Совете Федерации. Видео с его выступлением опубликовано в telegram-канале Совфеда. Ранее сообщалось о планах НАТО провести масштабные учения. В ходе мероприятий страны альянса намерены отработать начало войны с Россией, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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