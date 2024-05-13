Политика Власть Лавров: Россия готова к войне с Западом на поле боя 13 мая 2024 в 13:19 Размер текста - 17 + Сергей Лавров заявил о готовности России бороться с Западом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия готова к борьбе с Западом на поле боя вокруг Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров. «Если Запад хочет биться на поле боя в ситуации вокруг Украины, то Москва к этому готова», — заявил Сергей Лавров во время консультаций в Совете Федерации. Видео с его выступлением опубликовано в telegram-канале Совфеда. Ранее сообщалось о планах НАТО провести масштабные учения. В ходе мероприятий страны альянса намерены отработать начало войны с Россией, пишет «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Россия готова к борьбе с Западом на поле боя вокруг Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров. «Если Запад хочет биться на поле боя в ситуации вокруг Украины, то Москва к этому готова», — заявил Сергей Лавров во время консультаций в Совете Федерации. Видео с его выступлением опубликовано в telegram-канале Совфеда. Ранее сообщалось о планах НАТО провести масштабные учения. В ходе мероприятий страны альянса намерены отработать начало войны с Россией, пишет «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям