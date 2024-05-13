Лавров: Россия готова к войне с Западом на поле боя

Сергей Лавров заявил о готовности России бороться с Западом
Россия готова к борьбе с Западом на поле боя вокруг Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Если Запад хочет биться на поле боя в ситуации вокруг Украины, то Москва к этому готова», —
Ранее сообщалось о планах НАТО провести масштабные учения. В ходе мероприятий страны альянса намерены отработать начало войны с Россией, пишет «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.