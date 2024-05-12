В Тюмени подорожали выпускные

Выпускные в Тюмени пройдут в конце июня
В Тюмени выросла стоимость на проведение выпускных. Об этом URA.RU рассказали в компании по организации торжественных мероприятий «Сибирский мелофон».
«В зависимости от заведения средний чек в ресторанах вырос почти в полтора — два раза. Услуги фотографов и видеографов также в среднем подорожали на 2 000 — 3 000 рублей», — рассказали в компании.
Там также отметили, что изменилась стоимость и банкетных ведущих. Средняя цена на услуги тамады в Тюмени — от 30 000 рублей за вечер.
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