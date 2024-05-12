В Тюмени подорожали выпускные

13 мая 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Выпускные в Тюмени пройдут в конце июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени выросла стоимость на проведение выпускных. Об этом URA.RU рассказали в компании по организации торжественных мероприятий «Сибирский мелофон». «В зависимости от заведения средний чек в ресторанах вырос почти в полтора — два раза. Услуги фотографов и видеографов также в среднем подорожали на 2 000 — 3 000 рублей», — рассказали в компании. Там также отметили, что изменилась стоимость и банкетных ведущих. Средняя цена на услуги тамады в Тюмени — от 30 000 рублей за вечер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени выросла стоимость на проведение выпускных. Об этом URA.RU рассказали в компании по организации торжественных мероприятий «Сибирский мелофон». «В зависимости от заведения средний чек в ресторанах вырос почти в полтора — два раза. Услуги фотографов и видеографов также в среднем подорожали на 2 000 — 3 000 рублей», — рассказали в компании. Там также отметили, что изменилась стоимость и банкетных ведущих. Средняя цена на услуги тамады в Тюмени — от 30 000 рублей за вечер.