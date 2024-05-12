12 мая 2024
11 мая 2024

В Тюмени подорожали выпускные

© Служба новостей «URA.RU»
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Последний звонок. Архив Челябинск, последний звонок, выпускной
Выпускные в Тюмени пройдут в конце июня Фото:

В Тюмени выросла стоимость на проведение выпускных. Об этом URA.RU рассказали в компании по организации торжественных мероприятий «Сибирский мелофон».

«В зависимости от заведения средний чек в ресторанах вырос почти в полтора — два раза. Услуги фотографов и видеографов также в среднем подорожали на 2 000 — 3 000 рублей», — рассказали в компании.

Там также отметили, что изменилась стоимость и банкетных ведущих. Средняя цена на услуги тамады в Тюмени — от 30 000 рублей за вечер.

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В Тюмени выросла стоимость на проведение выпускных. Об этом URA.RU рассказали в компании по организации торжественных мероприятий «Сибирский мелофон». «В зависимости от заведения средний чек в ресторанах вырос почти в полтора — два раза. Услуги фотографов и видеографов также в среднем подорожали на 2 000 — 3 000 рублей», — рассказали в компании. Там также отметили, что изменилась стоимость и банкетных ведущих. Средняя цена на услуги тамады в Тюмени — от 30 000 рублей за вечер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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