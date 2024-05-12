12 мая 2024

Мэрия Екатеринбурга готовится к войне с электросамокатами — как в Перми и Сочи

Мэрия Екатеринбурга запретит движение электросамокатов в нескольких районах
© Служба новостей «URA.RU»
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Электросамокаты. Екатеринбург, самокат, электросамокат, Whoosh
Ограничения уже согласованы на высшем уровне, знает один из собеседников Фото:

Мэрия Екатеринбурга разрабатывает областной закон, существенно ограничивающий передвижение на электросамокатах по городу — примерно как в Перми и Сочи. Об этом URA.RU рассказали два источника во властных структурах.

«В документе, вероятно, будут прописаны территории, где передвижение на электросамокатах будет запрещено совсем. Закон находится в разработке», — поделился один из собеседников.

Другой источник подсказал, что ориентируются чиновники прежде всего на опыт Сочи. Там еще летом 2023-го городская комиссия по безопасности дорожного движения запретила движение электросамокатов на набережных, в парках и скверах, а также на пешеходной улице Навагинской. А в Перми власти запретили парковать электросамокаты в центральных районах и установили штрафы за брошенные в городе самокаты и их хранение на специальных стоянках. Кикшеринги решили судиться.

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В Екатеринбурге публичная дискуссия в последнее время разворачивалась на площадке гордумы, которая не имеет серьезных полномочий в сфере. Депутаты предлагали ограничить скорость электросамокатов по всему городу до 10 километров в час, но их владельцы дали понять, что на такое не готовы.

Подготовка законопроекта сопровождается кампанией, развернутой пиар-блоком администрации. В своем неофициальном telegram-канале чиновники регулярно публикуют видео ДТП с участием самокатчиков. В пресс-службе горадминистрации сказали, что пока не располагают информацией о подготовке законопроекта.

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Мэрия Екатеринбурга разрабатывает областной закон, существенно ограничивающий передвижение на электросамокатах по городу — примерно как в Перми и Сочи. Об этом URA.RU рассказали два источника во властных структурах. «В документе, вероятно, будут прописаны территории, где передвижение на электросамокатах будет запрещено совсем. Закон находится в разработке», — поделился один из собеседников. Другой источник подсказал, что ориентируются чиновники прежде всего на опыт Сочи. Там еще летом 2023-го городская комиссия по безопасности дорожного движения запретила движение электросамокатов на набережных, в парках и скверах, а также на пешеходной улице Навагинской. А в Перми власти запретили парковать электросамокаты в центральных районах и установили штрафы за брошенные в городе самокаты и их хранение на специальных стоянках. Кикшеринги решили судиться. В Екатеринбурге публичная дискуссия в последнее время разворачивалась на площадке гордумы, которая не имеет серьезных полномочий в сфере. Депутаты предлагали ограничить скорость электросамокатов по всему городу до 10 километров в час, но их владельцы дали понять, что на такое не готовы. Подготовка законопроекта сопровождается кампанией, развернутой пиар-блоком администрации. В своем неофициальном telegram-канале чиновники регулярно публикуют видео ДТП с участием самокатчиков. В пресс-службе горадминистрации сказали, что пока не располагают информацией о подготовке законопроекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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