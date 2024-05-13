Сеть кафе «АндерСон» выплатит полмиллиарда рублей после проверки ФНС

Российская сеть кафе «АндерСон» выплатит Федеральной налоговой службе (ФНС) более 500 тысяч рублей. Фирмы сети выплачивали серые зарплаты, а также ставили подменные кассы, в результате чего скрытая выручка компании превысила миллиард рублей, следует из данных налоговой.
«Сумма доначислений по группе «АндерСон» превысила 550 миллионов рублей, из которых на налоги приходится около 370 миллионов рублей, остальное — штрафы и пени», — следует из данных ФНС. Информацию передает источник РБК.
Уточняется, что в фирмах сети «АндерСон» с 2019 по 2021 годы платили серые зарплаты. Также они использовали подменные кассы, что означает уклонение от уплаты налогов. «В 2020–2021 годах объем сокрытой выручки составил более миллиарда рублей, или 36% от всего оборота группы», — сообщил собеседник РБК. При этом основательница сети Анастасия Татулова (признана Минюстом РФ иноагентом) заявила, что все налоги были полностью уплачены.
«АндерСон» — крупнейшая сеть семейных кафе в России. Проблемы у компании начались в феврале 2022 года. Из-за повышения закупочных цен прибыль сети сократилась на 65%. Весной того же года Татулова заявила о намерении продать сеть. В ноябре 2023 года «АндерСон» перешел под управление «ВкусВилла».
Примерно в тот же период основатель сети кафе покинула Россию из-за проблем с налогами. Также журналистка РБК Анна Захарова заявила, что Татулова угрожала ей расправой после того, как ей не понравился материал о продаже "АндерСон" "ВкусВиллу".
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