Уехавшая из России Татулова угрожала расправой журналистке РБК. Скрин

25 ноября 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

Анастасия Татулова покинула Россию из-за проблем с налогами, пишут СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Основательница ресторанной сети «Андерсон» Анастасия Татулова покинула Россию, после того как у нее возникли проблемы с налогами. В своем telegram-канале она написала сообщение о посещении международной IT-конференции WebSummit, которая проходит в Лиссабоне. «Я теперь тут [в Лиссабоне] живу», — написала Татулова у себя в Telegram в ответ на сообщения пользователей. На уточняющие вопросы о переезде ответила: «Да, теперь уже насовсем». Telegram-канал Shot сообщил о том, что основательницу сети «Андерсон» проверяет налоговая служба по подозрению в фрагментации бизнеса, что привело к значительному уменьшению налоговых выплат. Telegram-канал Brief, ссылаясь на источники, сообщил, что проверка действительно проводится, и что Анастасию Татулову подозревают в уклонении от уплаты налогов в значительном размере. Журналистка РБК Анна Захарова рассказала о том, что после публикации статьи о продаже семейных кафе «Андерсон» компании «ВкусВилл» Анастасия Татулова неодобрительно отреагировала на некоторые фразы в тексте и позвонила Анне, требуя их исправить, угрожая «иначе я тебя придушу». Скриншот: комментарии под постом Анастасии Татуловой в Telegram, https://t.me/tatulovacom/2285 Скриншот: комментарии под постом Анастасии Татуловой в Telegram, https://t.me/tatulovacom/2285 Скриншот: пост Анастасии Татуловой в Telegram, https://t.me/tatulovacom/2285 Скриншот: пост Анны Захаровой в соцсети «Вконтакте», https://vk.com/id134760775?w=wall134760775_5335

Основательница ресторанной сети «Андерсон» Анастасия Татулова покинула Россию, после того как у нее возникли проблемы с налогами. В своем telegram-канале она написала сообщение о посещении международной IT-конференции WebSummit, которая проходит в Лиссабоне. «Я теперь тут [в Лиссабоне] живу», — написала Татулова у себя в Telegram в ответ на сообщения пользователей. На уточняющие вопросы о переезде ответила: «Да, теперь уже насовсем». Telegram-канал Shot сообщил о том, что основательницу сети «Андерсон» проверяет налоговая служба по подозрению в фрагментации бизнеса, что привело к значительному уменьшению налоговых выплат. Telegram-канал Brief, ссылаясь на источники, сообщил, что проверка действительно проводится, и что Анастасию Татулову подозревают в уклонении от уплаты налогов в значительном размере. Журналистка РБК Анна Захарова рассказала о том, что после публикации статьи о продаже семейных кафе «Андерсон» компании «ВкусВилл» Анастасия Татулова неодобрительно отреагировала на некоторые фразы в тексте и позвонила Анне, требуя их исправить, угрожая «иначе я тебя придушу».