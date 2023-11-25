Уехавшая из России Татулова угрожала расправой журналистке РБК. Скрин

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ПМЭФ-2021. Первый день, Дерипаска, Титов, Татулова. Санкт-Петербург, татулова анастасия
Анастасия Татулова покинула Россию из-за проблем с налогами, пишут СМИ Фото:

Основательница ресторанной сети «Андерсон» Анастасия Татулова покинула Россию, после того как у нее возникли проблемы с налогами. В своем telegram-канале она написала сообщение о посещении международной IT-конференции WebSummit, которая проходит в Лиссабоне.

«Я теперь тут [в Лиссабоне] живу», — написала Татулова у себя в Telegram в ответ на сообщения пользователей. На уточняющие вопросы о переезде ответила: «Да, теперь уже насовсем». Telegram-канал Shot сообщил о том, что основательницу сети «Андерсон» проверяет налоговая служба по подозрению в фрагментации бизнеса, что привело к значительному уменьшению налоговых выплат.

Telegram-канал Brief, ссылаясь на источники, сообщил, что проверка действительно проводится, и что Анастасию Татулову подозревают в уклонении от уплаты налогов в значительном размере. Журналистка РБК Анна Захарова рассказала о том, что после публикации статьи о продаже семейных кафе «Андерсон» компании «ВкусВилл» Анастасия Татулова неодобрительно отреагировала на некоторые фразы в тексте и позвонила Анне, требуя их исправить, угрожая «иначе я тебя придушу».

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Основательница ресторанной сети «Андерсон» Анастасия Татулова покинула Россию, после того как у нее возникли проблемы с налогами. В своем telegram-канале она написала сообщение о посещении международной IT-конференции WebSummit, которая проходит в Лиссабоне. «Я теперь тут [в Лиссабоне] живу», — написала Татулова у себя в Telegram в ответ на сообщения пользователей. На уточняющие вопросы о переезде ответила: «Да, теперь уже насовсем». Telegram-канал Shot сообщил о том, что основательницу сети «Андерсон» проверяет налоговая служба по подозрению в фрагментации бизнеса, что привело к значительному уменьшению налоговых выплат. Telegram-канал Brief, ссылаясь на источники, сообщил, что проверка действительно проводится, и что Анастасию Татулову подозревают в уклонении от уплаты налогов в значительном размере. Журналистка РБК Анна Захарова рассказала о том, что после публикации статьи о продаже семейных кафе «Андерсон» компании «ВкусВилл» Анастасия Татулова неодобрительно отреагировала на некоторые фразы в тексте и позвонила Анне, требуя их исправить, угрожая «иначе я тебя придушу».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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