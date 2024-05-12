В Нижневартовске прогнозируют дальнейший подъем уровня воды в Оби

В Нижневартовске ожидается повторный подъем уровня воды Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти Нижневартовска ожидают дальнейший подъем уровня воды в реке Обь. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии Вадим Татаренков.

«Сейчас, когда голова ледохода прошла, уровень воды должен понижаться. Но учитывая нетипичный характер вскрытия реки, утверждать это мы не можем. Не все маленькие речки пошли, Васюганские болота в Томской области еще не растаяли, снег в лесах еще не до конца ушел», — отметил Татаренков в беседе с URA.RU. По его словам, власти города готовятся к тому, что в определенный момент вода остановится на уровне 840-850 сантиметров и постепенно начнет опять подниматься.

Также руководитель управления по ДГО и ЧС пояснил, что обычно пик паводка в Нижневартовске приходится на июнь, в редких случаях на июль. Это зависит от погодных условий и от складывающейся обстановки в верховьях реки.

Ранее URA.RU писало о том, что сотрудники МЧС ХМАО начали патрулирование береговой линии реки Обь в районе Нижневартовска из-за угрозы подтопления. Замеры уровня воды специалисты производят каждые четыре часа.