Челябинцы придумали название майскому снегопаду. Фото

В Челябинской области снегопад 13 мая назвали маямбрь
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Снегопады пришли после 30-градусной жары Фото:

Жители Челябинской области придумали название снегопаду, который обрушился на регион 13 мая. Они назвали его маямбрь, сложив названия месяцев май и ноябрь.

«Больше маю не наливать. А то он с ноябрем поменялся. Как в сказке. И наступил месяц маямбрь», — пишет Наталья Ч. в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

В соцсетях челябинцы поздравляют друг друга с Новым годом и спрашивают, где можно купить елку. Многие вспоминают снегопад в апреле 2014 года, который привел к транспортному коллапсу.

Ранее URA.RU сообщало о мокром снеге, который накрыл регион 13 мая. После 30-градусной жары в конце апреля, когда в большинстве городов отключили отопление, в регионе началось затяжное похолодание. Жалобы на холод в домах стали лидерами всех обращений в Центр управления регионом. Синоптики пообещали заморозки до -5.

Желающие могли слепить снеговика в середине мая
Желающие могли слепить снеговика в середине мая
В микрорайоне Парковый зацвела сирень
В микрорайоне Парковый зацвела сирень
Снег укрыл зеленые клумбы
Снег укрыл зеленые клумбы
Так выглядел утром внутренний двор Челябинского госуниверситета
Так выглядел утром внутренний двор Челябинского госуниверситета

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Жители Челябинской области придумали название снегопаду, который обрушился на регион 13 мая. Они назвали его маямбрь, сложив названия месяцев май и ноябрь. «Больше маю не наливать. А то он с ноябрем поменялся. Как в сказке. И наступил месяц маямбрь», — пишет Наталья Ч. в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте». В соцсетях челябинцы поздравляют друг друга с Новым годом и спрашивают, где можно купить елку. Многие вспоминают снегопад в апреле 2014 года, который привел к транспортному коллапсу. Ранее URA.RU сообщало о мокром снеге, который накрыл регион 13 мая. После 30-градусной жары в конце апреля, когда в большинстве городов отключили отопление, в регионе началось затяжное похолодание. Жалобы на холод в домах стали лидерами всех обращений в Центр управления регионом. Синоптики пообещали заморозки до -5.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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