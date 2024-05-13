Жители Челябинской области придумали название снегопаду, который обрушился на регион 13 мая. Они назвали его маямбрь, сложив названия месяцев май и ноябрь.
«Больше маю не наливать. А то он с ноябрем поменялся. Как в сказке. И наступил месяц маямбрь», — пишет Наталья Ч. в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».
В соцсетях челябинцы поздравляют друг друга с Новым годом и спрашивают, где можно купить елку. Многие вспоминают снегопад в апреле 2014 года, который привел к транспортному коллапсу.
Ранее URA.RU сообщало о мокром снеге, который накрыл регион 13 мая. После 30-градусной жары в конце апреля, когда в большинстве городов отключили отопление, в регионе началось затяжное похолодание. Жалобы на холод в домах стали лидерами всех обращений в Центр управления регионом. Синоптики пообещали заморозки до -5.
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