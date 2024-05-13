В Челябинской области снегопад 13 мая назвали маямбрь

Снегопады пришли после 30-градусной жары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области придумали название снегопаду, который обрушился на регион 13 мая. Они назвали его маямбрь, сложив названия месяцев май и ноябрь.

«Больше маю не наливать. А то он с ноябрем поменялся. Как в сказке. И наступил месяц маямбрь», — пишет Наталья Ч. в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

В соцсетях челябинцы поздравляют друг друга с Новым годом и спрашивают, где можно купить елку. Многие вспоминают снегопад в апреле 2014 года, который привел к транспортному коллапсу.

Ранее URA.RU сообщало о мокром снеге, который накрыл регион 13 мая. После 30-градусной жары в конце апреля, когда в большинстве городов отключили отопление, в регионе началось затяжное похолодание. Жалобы на холод в домах стали лидерами всех обращений в Центр управления регионом. Синоптики пообещали заморозки до -5.

Желающие могли слепить снеговика в середине мая Антон Еремеев, vk.com

В микрорайоне Парковый зацвела сирень Микрорайон Парковый, vk.com

Снег укрыл зеленые клумбы Чурилово, vk.com

Так выглядел утром внутренний двор Челябинского госуниверситета Сильва Яблочная, vk.com