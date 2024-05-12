12 мая 2024

Челябинцы массово жалуются на холод в домах

© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
После отключения отопления в регионе сильно похолодало Фото:

За минувшую неделю больше тысячи жителей Челябинской области пожаловались на холод в домах из-за отсутствия отопления. Об этом сообщили в Центре управления регионом (ЦУР).

«Вопросы по отоплению в топе ЦУР. За неделю по этой теме пришло больше тысячи жалоб», — уточнили в пресс-службе организации. Во всех обращениях жители региона пишут о холоде в домах.

В ЦУР сообщили, что ряд городов области приняли решение о возвращении горячего теплоносителя в систему отопления. Так, батареи сейчас греют жителей Златоуста, Усть-Катава и Верхнеуральска. В Сатке и Снежинске отопительный сезон продлили до 20 мая, в Верхнем Уфалее до 15 мая. А в Трехгорном сотрудники котельной запустили дополнительный насос, чтобы увеличить скорость циркуляции теплоносителя.

Ранее стало известно, что в Челябинске из-за похолодания отложили отключение горячей воды. Управление ЖКХ перенесло дату тепловых испытаний с 13 на 21 мая.

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За минувшую неделю больше тысячи жителей Челябинской области пожаловались на холод в домах из-за отсутствия отопления. Об этом сообщили в Центре управления регионом (ЦУР). «Вопросы по отоплению в топе ЦУР. За неделю по этой теме пришло больше тысячи жалоб», — уточнили в пресс-службе организации. Во всех обращениях жители региона пишут о холоде в домах. В ЦУР сообщили, что ряд городов области приняли решение о возвращении горячего теплоносителя в систему отопления. Так, батареи сейчас греют жителей Златоуста, Усть-Катава и Верхнеуральска. В Сатке и Снежинске отопительный сезон продлили до 20 мая, в Верхнем Уфалее до 15 мая. А в Трехгорном сотрудники котельной запустили дополнительный насос, чтобы увеличить скорость циркуляции теплоносителя. Ранее стало известно, что в Челябинске из-за похолодания отложили отключение горячей воды. Управление ЖКХ перенесло дату тепловых испытаний с 13 на 21 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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