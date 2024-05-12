Челябинцы массово жалуются на холод в домах

После отключения отопления в регионе сильно похолодало Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За минувшую неделю больше тысячи жителей Челябинской области пожаловались на холод в домах из-за отсутствия отопления. Об этом сообщили в Центре управления регионом (ЦУР).

«Вопросы по отоплению в топе ЦУР. За неделю по этой теме пришло больше тысячи жалоб», — уточнили в пресс-службе организации. Во всех обращениях жители региона пишут о холоде в домах.

В ЦУР сообщили, что ряд городов области приняли решение о возвращении горячего теплоносителя в систему отопления. Так, батареи сейчас греют жителей Златоуста, Усть-Катава и Верхнеуральска. В Сатке и Снежинске отопительный сезон продлили до 20 мая, в Верхнем Уфалее до 15 мая. А в Трехгорном сотрудники котельной запустили дополнительный насос, чтобы увеличить скорость циркуляции теплоносителя.

Ранее стало известно, что в Челябинске из-за похолодания отложили отключение горячей воды. Управление ЖКХ перенесло дату тепловых испытаний с 13 на 21 мая.