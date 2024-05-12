В Ханты-Мансийске пройдут похороны экс-начальника городского ГИБДД

Прощание пройдет в траурном зале Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Ханты-Мансийске простятся с одним из первых окружных госавтоинспекторов и экс-начальником городского ГИБДД Николаем Румянцевым. Об этом URA.RU сообщили в региональном ведомстве.

«Прощание с майором полиции в отставке состоится 15 мая. Оно пройдет в городском траурном зале с 13:00 до 14:00», — сообщили в ГИБДД ХМАО.

После прощания похоронная процессия направится в сторону восточного кладбища. Где и будет похоронен Румянцев.