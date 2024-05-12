12 мая 2024
11 мая 2024

В Ханты-Мансийске пройдут похороны экс-начальника городского ГИБДД

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония возложения цветов к монументу «Героям фронта и тыла» в центральном квартале городской эспланады. Пермь, гвоздики, 9 мая, цветы
Прощание пройдет в траурном зале Фото:

В Ханты-Мансийске простятся с одним из первых окружных госавтоинспекторов и экс-начальником городского ГИБДД Николаем Румянцевым. Об этом URA.RU сообщили в региональном ведомстве.

«Прощание с майором полиции в отставке состоится 15 мая. Оно пройдет в городском траурном зале с 13:00 до 14:00», — сообщили в ГИБДД ХМАО.

После прощания похоронная процессия направится в сторону восточного кладбища. Где и будет похоронен Румянцев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске простятся с одним из первых окружных госавтоинспекторов и экс-начальником городского ГИБДД Николаем Румянцевым. Об этом URA.RU сообщили в региональном ведомстве. «Прощание с майором полиции в отставке состоится 15 мая. Оно пройдет в городском траурном зале с 13:00 до 14:00», — сообщили в ГИБДД ХМАО. После прощания похоронная процессия направится в сторону восточного кладбища. Где и будет похоронен Румянцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...